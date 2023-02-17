Про це очільник МЗС України Дмитро Кулеба сказав в інтерв’ю німецькому WAZ.

"Поки що жодна країна не взяла на себе зобов’язання постачати винищувачі. Але деякі уряди, наприклад, британський, оголосили про навчання українських пілотів на західних винищувачах – інші зроблять це незабаром", - сказав міністр.

Також він пояснив, чому Україна потребує винищувачів.

"Є два пункти. Винищувачі підтримують власну ППО, адже літаки також можна використовувати для збивання ворожих ракет. По-друге, авіація важлива для контрнаступу. Особливо нас зацікавили би винищувачі США, Великої Британії, Франції та Німеччини. Ці країни мають найбільші виробничі потужності та найбільші авіапарки", - зазначив Кулеба.

Втім, Україні потрібні також танки, артсистеми й боєприпаси, наголосив міністр.