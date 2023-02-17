Кулеба: Жодна країна не взяла на себе зобов'язання надати Україні винищувачі
Поки що жодна країна не взяла на себе зобов'язання надати Україні винищувачі. Однак є уряд, який узявся за організацію навчання наших пілотів
Про це очільник МЗС України Дмитро Кулеба сказав в інтерв’ю німецькому WAZ.
"Поки що жодна країна не взяла на себе зобов’язання постачати винищувачі. Але деякі уряди, наприклад, британський, оголосили про навчання українських пілотів на західних винищувачах – інші зроблять це незабаром", - сказав міністр.
Також він пояснив, чому Україна потребує винищувачів.
"Є два пункти. Винищувачі підтримують власну ППО, адже літаки також можна використовувати для збивання ворожих ракет. По-друге, авіація важлива для контрнаступу. Особливо нас зацікавили би винищувачі США, Великої Британії, Франції та Німеччини. Ці країни мають найбільші виробничі потужності та найбільші авіапарки", - зазначив Кулеба.
Втім, Україні потрібні також танки, артсистеми й боєприпаси, наголосив міністр.
- 16 лютого Європейський парламент ухвалив резолюцію до річниці повномасштабного вторгнення РФ. У ній серед іншого євродепутати закликали передати Києву винищувачі.
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