Зараз саме час подвоїти нашу військову підтримку України, - Ріші Сунак

Про це пишуть британські ЗМІ з посиланням на проект його промови, інформує BBC.

"Наразі саме час подвоїти нашу військову підтримку", - як очікується, скаже Сунак.

"Коли Путін розпочав цю війну, він зробив ставку на те, що наша рішучість похитнеться. Навіть зараз він робить ставку на те, що ми втратимо самовладання. Але ми довели, що він помилявся тоді, і ми доведемо, що він помиляється зараз", – цитує британського прем'єра газета Independent.

Відповідно до чернетки промови, Сунак додасть: "Нам потрібно зробити більше для зміцнення довгострокової безпеки України. Ми повинні надати їм передові можливості, що відповідають стандартам НАТО, яких вони потребуватимуть і в майбутньому. І ми повинні продемонструвати, що залишимося на їхньому боці, що хочемо і здатні допомагати їм захищати свою країну знову і знову. І ми маємо продемонструвати, що ми залишимося на їхньому боці, що хочемо і здатні допомогти їм захищати свою країну знову і знову", - скаже британський прем'єр.

"На карту в цій війні поставлено навіть більше, ніж безпека та суверенітет однієї нації. Йдеться про безпеку та суверенітет кожної нації. Тому що вторгнення Росії, її огидні воєнні злочини та безвідповідальна ядерна риторика є симптомами ширшої загрози всьому, у що ми віримо", - йдеться у проєкті промови.