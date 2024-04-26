У Британії п'ятьох чоловіків звинуватили в діяльності на користь Росії
Поліція Великої Британії звинуватила п’ятьох чоловіків, серед яких є громадянин країни, у можливих злочинах проти національної безпеки, які спрямовані на користь РФ
Про це повідомляє Reuters.
Відповідно до протоколу, 20-річного Ділана Ерла в суді звинуватили у двох правопорушеннях британського закону про національну безпеку через "діяльність, яка може принести користь Росії". Водночас юнака, а також 60-річного Пола Інгліша та 21-річного Нії Коджо Менаша звинуватили в підпалі комерційного приміщення в Лондоні.
Інформаційне агентство зазначає, що за словами Королівської прокуратури, ці звинувачення пов’язані з підпалом у березні 2024 року нерухомості, яка "пов’язана з Україною".
В отриманні матеріальної вигоди від іноземної розвідки й підпалі суд звинуватив 22-річного Джейка Рівза, тоді як його ровесника Дмитріюса Паулаускаса - у ненаданні даних щодо терористичних актів співробітникам поліції.
Reuters додає, що всі п’ятеро чоловіків повинні постати перед судом 10 травня.
- 25 квітня стало відомо, що окружний суд у польському Гданську засудив громадянина Росії, обвинуваченого в шпигунстві, до 2,5 року позбавлення волі. Він збирав дані про військові частини, які розташовані в північно-східній частині країни.
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