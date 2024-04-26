Пропускаємо поки що можливість повоювати за умовну Польщу проти тієї ж Росії, якщо та зжере нас і піде далі – це гіпотетична історія, може бути, може ні. Перейдемо саме до тези "я не хочу воювати саме за Україну, бо вона бідна/погана/корупційна і нічого мені не дала".

Ось Польща, яка зрозуміло що краща за Україну для тої частини українців, які там зараз консульство штурмують:

Опитування компанії IBRiS, проведене в Польщі наприкінці 2023 року, показало, що у разі збройного нападу Росії добровольцями до армії пішли б лише 16% громадян. Третина опитаних (29%), заявили, що зайнялися б волонтерською діяльністю; 37,4% виїхали б із сім'єю за кордон, а 25,5% – евакуювалися б у безпечне місце в межах країни. 22% поляків заявили, що нічого не робитимуть. А 11,6% не змогли передбачити свою реакцію.

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Це, мабуть, тому, що держава нічого не дала. Ок, може, візьмемо Британію? Наче одна з найбагатших у світі країн.

Опитування YouGov, проведене у Великій Британії серед населення віком від 18 до 40 років, показало: 38% британців відмовилися б служити в армії у разі світової війни, а у разі загрози вторгнення до їхньої країни таких було б 30%. У разі світової війни 7% британців пішли б армію добровільно, 21% – лише у разі призову. Якби загроза стосувалася безпосередньо Британії, то 11% пішли б добровольцями, а 23% – у випадку призову.

Німеччина?

40% громадян не готові захищати країну зі зброєю у разі воєнного нападу, з'ясував інститут Forsa. Точно готові воювати за країну 17% респондентів, "ймовірно" готові – 19%.

Як бачимо, немає звʼязку між "держава дала" і ухиленням від служби. Німеччина і Британія — одні з найбагатших країн у світі. Мало хто назве їх корумпованими. Але кількість тих, хто ухилився, була б, імовірно, навіть більше за нашу.

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Тому цей аргумент не працює. Он держава дає полякам. Он 37% з них би виїхало, а ще 25% евакуювалися якомога далі в межах країни. При цьому поляки дуже схожі на нас, не можна сказати що вони з іншої планети. І все ж.

Бо насправді це "держава не дала" – це не про позицію і не про аргумент, це про відмазку. А справжня причина – страх. Воювати страшно. Залишитись калікою страшно. Помирати неприємно (я пробував, таке собі, 3/10).

Сказати, що тобі страшно – принаймні, чесно. Але для цього, як не дивно, потрібна хоробрість.

Джерело

Про автора. Юрій Гудименко, військовослужбовець, голова ГО “Українське об’єднання "Мрія", та експерт Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України по роботі з поневоленими народами РФ

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