Україна повернула тіла 140 полеглих оборонців
У п'ятницю, 26 квітня, за результатами репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 140 полеглих оборонців
Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Зазначається, що Україні вдалося репатріювати 112 тіл оборонців, які воювали на Донецькому напрямку, 20 полеглих воїнів на Луганському напрямку, 5 тіл з Сумського напрямку, 2 полеглих воїнів на Запорізького напрямку та одного із Херсонського напрямку.
ЗСУ перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих. Уже потім тіла передадуть родинам для поховання.
- 12 квітня в Україну повернули тіла 99 полеглих оборонців.
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