Україна повернула тіла 140 полеглих оборонців

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Зазначається, що Україні вдалося репатріювати 112 тіл оборонців, які воювали на Донецькому напрямку, 20 полеглих воїнів на Луганському напрямку, 5 тіл з Сумського напрямку, 2 полеглих воїнів на Запорізького напрямку та одного із Херсонського напрямку.

ЗСУ перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих. Уже потім тіла передадуть родинам для поховання.