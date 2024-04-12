Україна повернула тіла 99 полеглих захисників
У п'ятницю, 12 квітня, за результатами репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 99 полеглих оборонців
Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Зазначається, що Україні вдалося репатріювати 77 тіл оборонців, які воювали на Донецькому напрямку, 20 полеглих воїнів із Запорізького напрямку та двох захисників із Харківського напрямку.
ЗСУ перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих. Після ідентифікації тіла оборонців передадуть родинам для поховання.
- 29 березня Україні вдалося повернути 121 полеглого військовослужбовця.
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