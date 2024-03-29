Україна повернула тіла 121 полеглого захисника

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Зокрема вдалося репатріювати 12 тіл захисників, що воювали на Луганському напрямку, 107 полеглих воїнів з Донецького напрямку та двох із Запорізького напрямку.

Полеглих повернули завдяки взаємодії співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими з Об’єднаним центром СБУ, МВС України, Секретаріатом уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ЗС України (ЦУ ЦВС), ГУ ДСНС України, іншими представниками структур Сектору безпеки та оборони України. Також подяку за сприяння висловили Міжнародному комітету Червоного Хреста.

"Збройні Сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих", - йдеться у повідомленні.

Після ідентифікації тіла полеглих оборонців передадуть родинам для гідного поховання.