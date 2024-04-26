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"Моя безбар'єрність": у Києві презентували програми підтримки інклюзії

26 квітня, 2024 п'ятниця
14:09
Економіка

У столиці представники соціально відповідальних компаній за ініціативою Ощадбанку та компанії Visa поділилися своїми досягненнями в реалізації безбар'єрних програм

Про це йдеться у сюжеті Еспресо.

Зокрема Ощадбанк розробив і втілює дорожню карту змін, які покликані зробити фінансовий інститут більш дружнім до людей з інвалідністю та окремо - ветеранів. Вона передбачає покращення фізичної доступності відділень, спеціальну сервісну модель, мобільні відділення на базі автотранспорту, спеціальні кредитні рішення для ветеранів і ветеранок.

Станом на зараз для людей з інвалідністю в Ощадбанку доступне наступне:

  • 20 банкоматів та 34 ІПТ, спеціально облаштованих для обслуговування людей з інвалідністю;

  • контакт-центр із віртуальним помічником Софією, що вирішує 72% звернень клієнтів завдяки 24 сервісам самообслуговування;

  • чат-бот із 47 сервісами самообслуговування;

  • осучаснений у 2021 році вебсайт із можливістю зміни розміру шрифтів та іншими опціями, які роблять сайт дружнім до всіх груп клієнтів, відповідно до настанови з доступності вебконтенту W3C (WCAG) 2.0;

  • застосунок "Мобільний Ощад" – сучасний сервіс, який дає змогу керувати власними рахунками, здійснювати платежі та перекази коштів за допомогою мобільного телефону.

"Ми не зможемо жити в майбутньому, якщо не буде програм безбар’єрності, фінансової інклюзії, тому що дуже багато людей цього потребують. Ми розуміємо, що нам потрібно залучати бізнес, наших партнерів, наших клієнтів до того, щоб вони теж у своєму бізнесі робили інклюзію", – сказав голова правління Ощадбанку Сергій Наумов.

Старт інклюзивної програми "Моя безбар’єрність" оголосили в жовтні минулого року. На цьогорічному форумі банк поділився її першими результатами. Так, що стосується напряму фізичної доступності відділень, то за неповних пів року, статус інклюзивних отримали ще 87 відділень Ощадбанку. Зусилля з перетворення українських банків на інклюзивні установи всіляко підтримує й НБУ.

"Інклюзивність  - це те до чого ми, на жаль, через ці дуже трагічні, криваві події, але все ж таки приходимо. І мене дуже тішить те, що ми починаємо про це говорити вголос. Національний банк як регулятор сьогодні серйозно замислюється над фінансовою інклюзією як частиною регуляторного середовища, і ми будемо створювати умови", – сказав голова НБУ Андрій Пишний.

Ощадбанк і Visa підтримали створення YouTube-шоу "Відвал ніг", у якому ветеран війни Олександр Терен інспектує українські міста на предмет безбар’єрності. Також у січні вони допомогли відкрити перший мобільний модуль для надання безоплатних психологічних і реабілітаційних послуг від благодійного фонду "Майнді". Це перший реабілітаційний модуль із цілої мережі модулів у невеликих містах і містечках України, який створено для допомоги ветеранам, родинам захисників і людям, котрі постраждали від російської агресії 

Фахівці допомагатимуть із:

  • фізичною реабілітацією;

  • постановою ходи на протезах та супроводом протезування;

  • відновленням мовлення;

  • юридичним супроводом;

  • консультуванням щодо навчання, перекваліфікації та працевлаштування;

  • наданням психологічної підтримки тощо.

Голова ГО "Безбар'єрність", керівниця Координаційного центру з психічного здоров’я КМУ Оксана Збітнєва зазначає, що ще кілька років тому безбар’єрності не приділяли особливої уваги, адже вважалося, що це проблема невеликої групи людей. Нині ж кожен бізнес і кожен державний орган вважають безбар’єрність своїм пріоритетом.

Захід "Моя безбар’єрність" відбувся за підтримки спільноти компаній, яка об'єдналась навколо ініціативи першої леді Олени Зеленської "Без бар’єрів". Вона спрямована на створення рівних можливостей для всіх українців.

Теги:
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Україна
НБУ
бізнес
Ощадбанк
Війна з Росією
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