Естонський депутат їде до Києва велосипедом
Естонський депутат Крісто Енн Вага вранці 26 квітня на знак підтримки України вирушив велосипедом із Таллінна до Києва
Про це пише Postimees.
Член Комісії з державної оборони Рійгікогу та парламентської групи Україна-Естонія має подолати близько 1700 кілометрів. Шлях займає близько тижня. Очолювана депутатом група почала рух о 8:00 із площі Вабадузе.
Фото: postimees
Таким чином політик хоче спільно з організацією NAFO зібрати фінансові пожертвування для придбання необхідних повнопривідних автомобілів та FPV-дронів для Сили безпілотних систем України та 79-ї окремої десантно-штурмової бригади.
Придбання двох пікапів, оснащених камерами нічного бачення, брудозахисними шинами та вбудованими системами радіоелектронної боротьби, коштує 18 тис. євро, а 35 FPV-дронів – 14 тис. євро.
Минулого року Вага став чемпіоном Балтії серед велосипедистів-аматорів у групових перегонах.
- 26 квітня стало відомо, що Естонія у координації з Данією передали Україні два патрульні катери для захисту морських шляхів.
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