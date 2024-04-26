Естонський депутат їде до Києва велосипедом

Про це пише Postimees.

Член Комісії з державної оборони Рійгікогу та парламентської групи Україна-Естонія має подолати близько 1700 кілометрів. Шлях займає близько тижня. Очолювана депутатом група почала рух о 8:00 із площі Вабадузе.

Фото: postimees

Таким чином політик хоче спільно з організацією NAFO зібрати фінансові пожертвування для придбання необхідних повнопривідних автомобілів та FPV-дронів для Сили безпілотних систем України та 79-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Придбання двох пікапів, оснащених камерами нічного бачення, брудозахисними шинами та вбудованими системами радіоелектронної боротьби, коштує 18 тис. євро, а 35 FPV-дронів – 14 тис. євро.

Минулого року Вага став чемпіоном Балтії серед велосипедистів-аматорів у групових перегонах.