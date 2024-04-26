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Естонський депутат їде до Києва велосипедом

26 квітня, 2024 п'ятниця
13:50
Світ Крісто Енн Вага

Естонський депутат Крісто Енн Вага вранці 26 квітня на знак підтримки України вирушив велосипедом із Таллінна до Києва

Про це пише Postimees.

Член Комісії з державної оборони Рійгікогу та парламентської групи Україна-Естонія має подолати близько 1700 кілометрів. Шлях займає близько тижня. Очолювана депутатом група почала рух о 8:00 із площі Вабадузе.

Крісто Енн Вага

Фото: postimees

 

Таким чином політик хоче спільно з організацією NAFO зібрати фінансові пожертвування для придбання необхідних повнопривідних автомобілів та FPV-дронів для Сили безпілотних систем України та 79-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Придбання двох пікапів, оснащених камерами нічного бачення, брудозахисними шинами та вбудованими системами радіоелектронної боротьби, коштує 18 тис. євро, а 35 FPV-дронів – 14 тис. євро.

Минулого року Вага став чемпіоном Балтії серед велосипедистів-аматорів у групових перегонах.

Теги:
Новини
Україна
політика
Естонія
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