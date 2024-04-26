Естонія та Данія передали Україні два патрульні катери
Естонія у координації з Данією передали Україні два патрульні катери для захисту морських шляхів
Про це повідомляє міноборони Естонії.
"Ось ми знову! Естонія передала в Україну два патрульні катери у координації з союзником Данією. Така підтримка допомагає Україні убезпечити життєво важливі морські шляхи та захистити свої води від російської агресії", - йдеться у повідомленні.
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