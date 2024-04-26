Естонія та Данія передали Україні два патрульні катери

Про це повідомляє міноборони Естонії.

"Ось ми знову! Естонія передала в Україну два патрульні катери у координації з союзником Данією. Така підтримка допомагає Україні убезпечити життєво важливі морські шляхи та захистити свої води від російської агресії", - йдеться у повідомленні.