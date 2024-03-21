Естонія закликала всі країни "Рамштайну" виділити 0,25% свого ВВП на військову допомогу Україні

Про це вона заявила під час спілкування із журналістами перед початком саміту в Брюсселі, передають Euronews.

"Ми хочемо мати мир, але ми хочемо мати стійкий мир. А мир на умовах Росії не є стійким. Це означає, що ми матимемо паузу на кілька років, і вона (Росія, - ред.) піде ще далі, тому що може", - сказала Каллас.

"Агресор спровокований слабкістю. Тому я також виступаю за те, щоб на європейському рівні робити більше для оборони, збільшувати інвестиції в оборону. Тому що агресор не робить подальших кроків, якщо бачить, що ми достатньо сильні й він не може виграти... Ось чому нам потрібно, щоб усі ми, усі європейські країни, а також країни НАТО інвестували в оборону", - додала політикиня.

На її переконання, якщо Україна програє, РФ візьме паузу на кілька років, а потім поширить агресію на інші країни.

"Якщо ми дійсно допоможемо Україні, нам не потрібно турбуватися про те, хто буде наступним", - сказала прем'єрка Естонії.

"Якщо ми не хочемо, щоб ця війна тривала далі, ми дійсно маємо допомогти українцям захистити себе. Очевидно, що на карту поставлено не лише європейську архітектуру безпеки, а й глобальну архітектуру безпеки", - додала Каллас.

Вона закликала країни, що входять до коаліції "Рамштайн", виділити 0,25% свого валового внутрішнього продукту на військову допомогу Україні. Це, на її думку, "значно сприяло б перемозі України над Росією".