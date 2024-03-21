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Естонія оголосила новий пакет допомоги для України на €20 млн

21 березня, 2024 четвер
13:14
Війна з Росією Естонія

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур під час візиту до Києва у четвер, 21 березня, заявив про новий пакет військової допомоги для України на €20 млн

Про це йдеться у відомстві.

За його словами у пакет військової допомоги для України входить артилерійські снаряди, протитанкові гармати, вибухові речовини, протигази, снайперське спорядження, боєприпаси меншого калібру. 

"Ми склали пакет допомоги таким чином, щоб Україна отримала від нього максимальну користь, при цьому не постраждала боєготовність Сил оборони Естонії", - сказав міністр оборони Ханно Певкур.

Водночас пакет допомоги містить снаряди калібру 155 мм, що є додатковим внеском Естонії в ініціативу Європейського Союзу щодо відправлення в Україну мільйона снарядів.

  • 8 березня стало відомо, що Естонія має намір підписати безпекову угоду з Україною і наступного тижня схвалить черговий пакет військової допомоги.
Теги:
Світ
Естонія
допомога Україні
підтримка України
зброя для України
Світ про Україну
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