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У МЗС Естонії назвали терміни підписання безпекової угоди з Україною та схвалення пакета військової допомоги

8 березня, 2024 п'ятниця
21:57
Світ

Естонія має намір підписати безпекову угоду з Україною і наступного тижня схвалить черговий пакет військової допомоги

Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна на спільній пресконференції з главами МЗС України, Латвії, Литви та Франції у Вільнюсі, передає Укрінформ та Суспільне.

Очільник естонського зовнішньополітичного відомства заявив, що Євросоюз обіцяв Україні 5 млрд євро військової допомоги, та 1 млн снарядів, але так до кінця і не виконав свою обіцянку.

"Наразі час виконати ці обіцянки, - наголосив Цахкна. - Ми збираємось підписати двосторонню угоду між Естонією та Україною для довгострокових зобов’язань. Коли ми підпишемо двосторонню угоду між Естонією та Україною, ми обіцяємо й зобов’язуємось виділяти 0,25% ВВП на рік на військову підтримку".

Він зауважив, що військова допомога Естонії Україні сягнула 1,4% ВВП й буде продовжуватись надалі.

"Наступного тижня наш уряд схвалить черговий пакет військової допомоги для України", - зазначив естонський міністр.

Він наголосив, що "якщо всі робитимуть так само, це означатиме 120 млрд військової підтримки України на рік. Україні цього вистачить, аби витіснити Росію".

Що відомо про безпекові угоди України з іншими країнами

У п'ятницю, 12 січня, під час зустрічі прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака та Володимира Зеленського у Києві країни підписали довгострокову безпекову угоду.

Під час візиту Зеленського до Німеччини країни підписали угоду про "безпекову співпрацю", а очільник ФРН заявив про новий пакет допомоги Україні на 1,1 млрд євро.

Пізніше президент України прибув до Франції, де зустрівся з президентом Емманюелем Макроном та підписав угоду про гарантії безпеки. Французький очільник оголосив про військову допомогу Україні сумою €6 млрд на три роки.

Водночас прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте анонсував підписання безпекового договору з Україною, заявивши, що він перебуває на фінальній стадії. 

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен у четвер, 22 лютого, оголосила про підписання безпекової угоди з Україною. Країна також надасть пакет допомоги на 250 мільйонів доларів.

4 березня Україна почала переговори з Іспанією щодо укладення двосторонньої угоди про безпекові гарантії, яка передбачена спільною декларацією G7.

6 березня, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна і Греція розпочали підготовку двосторонньої угоди щодо безпекових гарантій.

Теги:
Україна
Росія
Естонія
Війна з Росією
допомога Україні
гарантії безпеки
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