Україна почала переговори з Іспанією про безпекову угоду

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

"За дорученням Президента України Володимира Зеленського та керівника Офісу глави держави Андрія Єрмака й на виконання Спільної декларації G7 про підтримку України заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква розпочав переговори з Іспанією щодо укладення двосторонньої безпекової угоди", - йдеться у повідомленні.

В Офісі президента зазначили, що вже було обговорено структуру майбутньої угоди та узгоджено графік подальших перемовин.