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Україна почала переговори з Іспанією про безпекову угоду

4 березня, 2024 понедiлок
21:58
Війна з Росією Іспанія

Україна почала переговори з Іспанією щодо укладення двосторонньої угоди про безпекові гарантії, яка передбачена спільною декларацією G7

Про це йдеться на сайті Офісу президента. 

"За дорученням Президента України Володимира Зеленського та керівника Офісу глави держави Андрія Єрмака й на виконання Спільної декларації G7 про підтримку України заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква розпочав переговори з Іспанією щодо укладення двосторонньої безпекової угоди", - йдеться у повідомленні.

В Офісі президента зазначили, що вже було обговорено структуру майбутньої угоди та узгоджено графік подальших перемовин.

  • У п'ятницю, 12 січня, під час зустрічі прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака та Володимира Зеленського у Києві країни підписали довгострокову безпекову угоду.
  • Під час візиту Зеленського до Німеччини країни підписали угоду про "безпекову співпрацю", а очільник ФРН заявив про новий пакет допомоги Україні на 1,1 млрд євро.
  • Пізніше президент України прибув до Франції, де зустрівся з президентом Емманюелем Макроном та підписав угоду про гарантії безпеки. Французький очільник оголосив про військову допомогу Україні сумою €6 млрд на три роки.
  • Водночас прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте анонсував підписання безпекового договору з Україною, заявивши, що він перебуває на фінальній стадії. 
  • Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен у четвер, 22 лютого, оголосила про підписання безпекової угоди з Україною. Країна також надасть пакет допомоги на 250 мільйонів доларів.

Теги:
Світ
Україна
допомога Україні
підтримка України
гарантії безпеки
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