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Під час окупації керував пограбуванням Чорнобильської АЕС: слідчі оголосили підозру заступнику гендиректора Росатому Мулюкіну

26 квітня, 2024 п'ятниця
12:38
Кримінал Микола Мулюкін

Слідчі Національної поліції повідомили про підозру заступнику гендиректора Росатому Миколі Мулюкіну. Він керував пограбуванням Чорнобильської атомної електростанції під час окупації міста

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Зазначається, що це перша підозра посадовій особі Росії такого рангу. За даними міністра, Микола Мулюкін особисто перебував на ЧАЕС під час окупації та керував пограбуванням атомної електростанції.

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"Його "фахівці" не знали, що робити зі станцією під час виведення з експлуатації. Тому просто розграбували майно. Військові РФ виконували накази "росатомівців" на ЧАЕС, утримуючи в  заручниках працівників станції та нацгвардійців, які її захищали", - йдеться у повідомленні.

Натомість Україна ідентифікувала понад 100 росіянв, які брали участь у захопленні та пограбуванні ЧАЕС. Серед них працівники "Росатому", російські журналісти, військовослужбовці - чотири генерали та три полковники ЗС Росії.

В Офісі генпрокурора уточнили, що підозрюваний з 24 лютого по 31 березня 2022 року перебував на території Чорнобильської АЕС, під час захоплення станції представниками РФ. 

За даними Національної поліції, працівники "Росатому" вивезли з Чорнобильської АЕС унікальну радіологічну лабораторію, джерела іонізувального випромінювання, майже 700 компʼютерів, 344 службових автомобілі і навіть радіаційні дозиметри. Завдані збитки оцінюються у 1,038 млрд гривень.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Президент України Володимир Зеленський у річницю катастрофи на Чорнобильській АЕС, яка трапилася 26 квітня 1986 року, згадав про окуповану Запорізьку АЕС.

Теги:
Війна з Росією
окуповані території
Чорнобильська АЕС
Офіс генпрокурора
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