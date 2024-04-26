Найбільша АЕС Європи в заручниках 785 днів: Зеленський у річницю Чорнобильської катастрофи нагадав про ядерний тероризм РФ
Президент України Володимир Зеленський у річницю катастрофи на Чорнобильській АЕС, яка трапилася 26 квітня 1986 року, згадав про окуповану Запорізьку АЕС
Про це він написав у Telegram.
"35 днів Чорнобильська атомна станція була в окупації. Російські солдати розграбували лабораторії, взяли в полон охорону й знущалися з персоналу, використовували її для розгортання подальших воєнних дій", - заявив президент.
За його словами, наразі найбільша в Європі Запорізька АЕС знаходиться під окупацією РФ. Він наголосив, що обов'язком усього світу є тиснути на Росію так, щоб ЗАЕС була звільнена й повернута під повний контроль України та щоб усі атомні об’єкти в Україні були убезпечені від російських ударів.
"Лише це гарантуватиме, що світ не зазнає нових радіаційних катастроф - саме того, чим загрожує кожен день перебування російських окупантів на ЗАЕС", - наголосив Зеленський.
Крім цього, про ядерний тероризм також згадало Міністерство енергетики України. Там наголосили, що такі трагедії, як на Чорнобильській АЕС, ніколи б не мали повторитися.
"Однак понад два роки тому через дії російських терористів світ знову опинився на межі ядерного інциденту. ЗАЕС - найбільша атомна станція Європи - перетворена варварами на військовий об’єкт", - додали у міністерстві.
- 25 квітня гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що атаки на Запорізьку АЕС останніми днями припинилися, але ситуація на електростанції залишається непередбачуваною.
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