Найбільша АЕС Європи в заручниках 785 днів: Зеленський у річницю Чорнобильської катастрофи нагадав про ядерний тероризм РФ

Про це він написав у Telegram.

"35 днів Чорнобильська атомна станція була в окупації. Російські солдати розграбували лабораторії, взяли в полон охорону й знущалися з персоналу, використовували її для розгортання подальших воєнних дій", - заявив президент.

За його словами, наразі найбільша в Європі Запорізька АЕС знаходиться під окупацією РФ. Він наголосив, що обов'язком усього світу є тиснути на Росію так, щоб ЗАЕС була звільнена й повернута під повний контроль України та щоб усі атомні об’єкти в Україні були убезпечені від російських ударів.

"Лише це гарантуватиме, що світ не зазнає нових радіаційних катастроф - саме того, чим загрожує кожен день перебування російських окупантів на ЗАЕС", - наголосив Зеленський.

Крім цього, про ядерний тероризм також згадало Міністерство енергетики України. Там наголосили, що такі трагедії, як на Чорнобильській АЕС, ніколи б не мали повторитися.

"Однак понад два роки тому через дії російських терористів світ знову опинився на межі ядерного інциденту. ЗАЕС - найбільша атомна станція Європи - перетворена варварами на військовий об’єкт", - додали у міністерстві.