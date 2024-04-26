Атаки на ЗАЕС припинились, але ситуація непередбачувана, - МАГАТЕ
Атаки на Запорізьку АЕС останніми днями припинилися, але ситуація на електростанції залишається непередбачуваною
Про це заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, повідомляє пресслужба Агентства.
"Нам не відомо про будь-які атаки дронів з моменту повідомлення про інцидент тиждень тому, і це обнадіює. Однак з досвіду ми знаємо, що ситуація може різко погіршитися щохвилини. Ситуація залишається вкрай непередбачуваною", - заявив Гроссі.
За його словами, експерти МАГАТЕ, які працюють на АЕС, щодня чують артилерійські обстріли в місцях, що розташовані на різній відстані від ЗАЕС.
Зазначається, що у понеділок, 22 квітня, експерти МАГАТЕ відвідали навчальний центр, розташований неподалік периметру майданчика ЗАЕС. Вони нанесли туди візит уперше після повідомлень про атаки дронів на будівлю 7, 9 та 18 квітня, але при цьому на дах фахівців знову не пустили.
- 7 квітня гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив про 3 прямі влучання в захисні конструкції головного реактора Запорізької АЕС. Росіяни звинуватили в обстрілі ЗСУ. Представник ГУР МОУ Андрій Юсов своєю чергою запевнив, що Україна не причетна до "жодних збройних провокацій на території незаконно окупованої Росією ЗАЕС". Високий представник ЄС Жозеп Боррель 9 квітня заявив, що окупаційні війська повинні залишити станцію.
- 18 квітня на ЗАЕС знову чули вибухи. Окупанти стверджують, що станцію спробував атакувати безпілотник.
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