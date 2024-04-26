Атаки на ЗАЕС припинились, але ситуація непередбачувана, -  МАГАТЕ

Про це заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, повідомляє пресслужба Агентства.

"Нам не відомо про будь-які атаки дронів з моменту повідомлення про інцидент тиждень тому, і це обнадіює. Однак з досвіду ми знаємо, що ситуація може різко погіршитися щохвилини. Ситуація залишається вкрай непередбачуваною", - заявив Гроссі.

За його словами, експерти МАГАТЕ, які працюють на АЕС, щодня чують артилерійські обстріли в місцях, що розташовані на різній відстані від ЗАЕС.

Зазначається, що у понеділок, 22 квітня, експерти МАГАТЕ відвідали навчальний центр, розташований неподалік периметру майданчика ЗАЕС. Вони нанесли туди візит уперше після повідомлень про атаки дронів на будівлю 7, 9 та 18 квітня, але при цьому на дах фахівців знову не пустили.