У МАГАТЕ повідомили про вибухи на території ЗАЕС. Окупанти заявили, нібито "нейтралізували" дрон

Про це йдеться в заяві Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

Групі МАГАТЕ, яка перебувала на місці, розповіли, що дрон "нейтралізували", не повідомляючи додаткових подробиць. Атака відбулася вранці, близько 10:35. Тоді представники агентства почули вибух.

Однак групу експертів не допустили до навчального центру, який начебто опинився під ударом дрона, посилаючись на потенційні ризики безпеці.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що руйнувань і постраждалих немає. Він також сказав, що "хто б не стояв" за вибухами на станції, вони ігнорують заклики міжнародної спільноти для запобігання ядерної аварії.