У МАГАТЕ повідомили про вибухи на території ЗАЕС. Окупанти заявили, нібито "нейтралізували" дрон
На Запорізькій атомній електростанції, яку окупували росіяни, знову чули вибухи. Окупанти стверджують, що станцію спробував атакувати безпілотник
Про це йдеться в заяві Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).
Групі МАГАТЕ, яка перебувала на місці, розповіли, що дрон "нейтралізували", не повідомляючи додаткових подробиць. Атака відбулася вранці, близько 10:35. Тоді представники агентства почули вибух.
Однак групу експертів не допустили до навчального центру, який начебто опинився під ударом дрона, посилаючись на потенційні ризики безпеці.
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що руйнувань і постраждалих немає. Він також сказав, що "хто б не стояв" за вибухами на станції, вони ігнорують заклики міжнародної спільноти для запобігання ядерної аварії.
- 7 квітня гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив про 3 прямі влучання в захисні конструкції головного реактора Запорізької АЕС. Росіяни звинуватили в обстрілі ЗСУ. Представник ГУР МОУ Андрій Юсов своєю чергою запевнив, що Україна не причетна до "жодних збройних провокацій на території незаконно окупованої Росією ЗАЕС". Високий представник ЄС Жозеп Боррель 9 квітня заявив, що окупаційні війська повинні залишити станцію.
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