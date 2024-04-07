МАГАТЕ повідомило про детонацію дрона на території Запорізької АЕС. Росіяни звинуватили ЗСУ
Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії повідомили про детонацію дрона на території Запорізької атомної електростанції. Росіяни звинуватили в "ударі" ЗСУ
Про це повідомляють на сторінці МАГАТЕ у X (Twitter).
У дописі йдеться, що експертам МАГАТЕ на ЗАЕС повідомили, що 7 квітня на місці здетонував дрон.
"Така детонація узгоджується спостереженнями МАГАТЕ", - йдеться у повідомленні.
Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі прокментував: "Я закликаю утримуватися від дій, які суперечать 5 принципам МАГАТЕ та ставлять під загрозу ядерну безпеку".
Російське агентство "ТАСС" із посиланням на пресслужбу станції звинуватило в атаці Збройні сили України.
"ЗСУ вдарили по куполу 6 енергоблоку Запорізької АЕС, критичних пошкоджень та постраждалих немає, повідомляє пресслужба станції", - йдеться у повідомленні.
- Енергетикам 6 квітня вдалося заживити другу лінію живлення Запорізької АЕС, яка перебувала на ремонті внаслідок артилерійського обстрілу РФ.
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