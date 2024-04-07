МАГАТЕ повідомило про детонацію дрона на території Запорізької АЕС. Росіяни звинуватили ЗСУ

Про це повідомляють на сторінці МАГАТЕ у X (Twitter).

У дописі йдеться, що експертам МАГАТЕ на ЗАЕС повідомили, що 7 квітня на місці здетонував дрон.

"Така детонація узгоджується спостереженнями МАГАТЕ", - йдеться у повідомленні.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі прокментував: "Я закликаю утримуватися від дій, які суперечать 5 принципам МАГАТЕ та ставлять під загрозу ядерну безпеку".

IAEA experts have been informed by ZNPP that a drone detonated on site today. Such detonation is consistent with IAEA observations. “I urge to refrain from actions that contradict the 5 IAEA principles and jeopardise nuclear safety,” Director General @rafaelmgrossi said. — IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) April 7, 2024

Російське агентство "ТАСС" із посиланням на пресслужбу станції звинуватило в атаці Збройні сили України.

"ЗСУ вдарили по куполу 6 енергоблоку Запорізької АЕС, критичних пошкоджень та постраждалих немає, повідомляє пресслужба станції", - йдеться у повідомленні.