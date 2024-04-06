Енергетики під'єднали Запорізьку АЕС до другої лінії живлення: вона була на ремонті внаслідок обстрілів РФ
Енергетикам у суботу, 6 квітня, вдалося заживити другу лінію живлення Запорізької АЕС, яка перебувала на ремонті внаслідок артилерійського обстрілу РФ
Про це інформує Енергоатом.
Вказано, що роботу лінії електропередачі "Запорізька ТЕС - Феросплавна" напругою 330 кВ вдалося відновити о 18:09 зусиллями українських фахівців.
"Ця лінія разом з лінією "Запорізька АЕС - Дніпровська" напругою 750 кВ зʼєднує станцію з об’єднаною енергосистемою України та забезпечує живлення її власних потреб", - розповіли в Енергоатомі.
Там нагадали, що ЗАЕС за час російської окупації вже пережила вісім повних блекаутів та один частковий - із запуском аварійних дизель-генераторів і систем безпеки.
- Присутні на окупованій Росією Запорізькій АЕС експерти Міжнародного агентства з атомної енергії упродовж тижня щодня чули вибухи, ймовірно, від вогню артилерії. Про це йдеться у звіті Агентства від 28 березня.
- 4 квітня тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція знову опинилася на межі блекауту через російський обстріл.
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