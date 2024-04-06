Енергетики під'єднали Запорізьку АЕС до другої лінії живлення: вона була на ремонті внаслідок обстрілів РФ

Про це інформує Енергоатом.

Вказано, що роботу лінії електропередачі "Запорізька ТЕС - Феросплавна" напругою 330 кВ вдалося відновити о 18:09 зусиллями українських фахівців.

"Ця лінія разом з лінією "Запорізька АЕС - Дніпровська" напругою 750 кВ зʼєднує станцію з об’єднаною енергосистемою України та забезпечує живлення її власних потреб", - розповіли в Енергоатомі.

Там нагадали, що ЗАЕС за час російської окупації вже пережила вісім повних блекаутів та один частковий - із запуском аварійних дизель-генераторів і систем безпеки.