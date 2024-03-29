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Експерти МАГАТЕ на ЗАЕС щодня чули вибухи впродовж тижня, а візит на сховище пального відклали через авіаналіт

29 березня, 2024 п'ятниця
06:51
Війна з Росією ЗАЕС Запорізька атомна електростанція

Присутні на окупованій Росією Запорізькій АЕС експерти Міжнародного агентства з атомної енергії упродовж тижня щодня чули вибухи, ймовірно, від вогню артилерії

Про це йдеться у звіті Агентства від 28 березня.

"На ЗАЕС, найбільшій в Європі атомній електростанції, експерти МАГАТЕ, які працюють на майданчику, протягом останнього тижня продовжували щодня чути вибухи на різних відстанях від станції. За словами експертів, кілька разів звуки виходили, ймовірно, від артилерійського вогню. В ніч на 22 березня та вчора (27 березня - ред.) було чути вогонь зі стрілецької зброї неподалік", - повідомило Агентство.

Крім того, через повітряну тривогу експерти МАГАТЕ не змогли за графіком відвідати сховище сухого відпрацьованого пального.

"Вчора на місці спрацювала сигналізація про авіаційний наліт, що відклало запланований візит команди МАГАТЕ на сховище сухого відпрацьованого палива ЗАЕС до кінця дня", - йдеться у звіті.

В Агентстві також розповіли про те, що вдалося з'ясувати.

"Команда МАГАТЕ продовжувала проводити регулярні обходи майданчика протягом останнього тижня, зокрема відвідувала будівлю реактора 5-го блоку для спостереження за рівнем води в басейні відпрацьованого палива, роботою насосів охолодження відпрацьованого палива, двох парогенераторів і приміщення систем безпеки. Витоків рідини чи слідів борної кислоти не виявлено. Команда також побачила, як працюють насоси та інше обладнання в машинному залі енергоблоку №4, спостерігала за випробуванням аварійного дизель-генератора на тому ж блоці та відвідала електричні приміщення систем безпеки блоків №4 і 5", - повідомляє МАГАТЕ.

Ґрунтуючись на отриманих даних, міжнародні експерти не виявили проблем, пов'язаних із ядерною безпекою. Водночас МАГАТЕ наголосило, що окупанти досі не забезпечили своєчасний та належний доступ експертів до всіх зон, важливих для ядерної безпеки, зокрема до деяких частин турбінних залів, ізольовальних воріт водойми-охолоджувача ЗАЕС та відкритого розподільного пункту 330 кВ на сусідній Запорізькій ТЕС.

"МАГАТЕ відомо про повідомлення в соціальних мережах і зображення, пов'язані з присутністю військ і техніки в одному з турбінних залів ЗАЕС. Про наявність таких автомобілів у турбінних залах ЗАЕС гендиректор повідомляв у попередніх оновленнях", - зазначає Агентство.

Ремонтні роботи на частинах системи безпеки енергоблоку №1 досі не відновлені після того, як попереднього тижня окупанти вирішили знову відтермінувати їх. Проте, за даними спостерігачів, інші планові роботи з технічного обслуговування виконуються в інших місцях ЗАЕС.

Експерти МАГАТЕ повідомили, що окупанти розпочали осушення одного зі спринклерних басейнів 5-го енергоблоку з метою його очищення, що триватиме близько трьох тижнів, після чого очищатимуть також спринклерний басейн 6-го блоку. Два енергоблоки з п'яти перебувають у холодній зупинці, а реакторний блок №4 – у гарячій зупинці для вироблення пари для опалення.

Також МАГАТЕ повідомило, що науково-дослідний комплекс у Харкові, який через російський обстріл втратив зовнішнє живлення, працює на аварійних дизель-генераторах, а докритична установка "Джерело нейтронів" У Харківському фізико-технічному інституті, пошкоджена внаслідок обстрілу, не має ознак радіологічного викиду.

"Через характер цього об'єкта, який було закрито з початку збройного конфлікту, наразі ми не очікуємо ситуації, яка може мати будь-які наслідки для громадської безпеки. Але, зрозуміло, залишати ядерну установку без живлення за межами майданчика не є нормальним явищем і ще раз демонструє ризики цієї війни для ядерної безпеки. Ми будемо продовжувати стежити за ситуацією на об'єкті", – сказав генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Експерти МАГАТЕ на Хмельницькій, Рівненській та Південно-Українській АЕС, а також на Чорнобильському майданчику повідомили, що ядерна безпека продовжує підтримуватися попри численні авіанальоти, здійснені окупантами впродовж тижня.

"Ремонт в турбінному залі блоку №2 Хмельницької АЕС йде нормально, а блок №4 Рівненської АЕС знаходиться в плановому простої. Цього тижня відбулася ротація експертів МАГАТЕ на Чорнобильському майданчику. МАГАТЕ продовжило доставку обладнання, необхідного для підтримки ядерної безпеки в Україні. Цього тижня Рівненська АЕС отримала на майданчик портативний рентгенівський апарат для неруйнівного контролю, закуплений за кошти Великої Британії. Це була 42-га поставка обладнання в Україну з початку конфлікту, загальна сума допомоги становить понад 9 млн євро", - повідомило Агентство.

  • Раніше в березні Рада керуючих МАГАТЕ ухвалила резолюцію щодо ядерної безпеки, в якій вимагає від Росії повернення Запорізької АЕС під контроль України.
Теги:
Новини
ядерна безпека
Запорізька область
Запорізька АЕС
атомна енергетика
ядерна небезпека
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