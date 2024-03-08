Повернути ЗАЕС під контроль України: Рада керуючих МАГАТЕ ухвалила резолюцію

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

Документ, зокрема, закликає РФ до термінового виведення всього несанкціонованого персоналу, включно з військовими, із ЗАЕС та до негайного повернення станції під повний контроль компетентних органів України. Там вказано, що це необхідно для забезпечення її безпечної та надійної експлуатації.

"Російська Федерація відкрито демонструє ворожість до Агентства та свідомо підриває довіру до системи нерозповсюдження. Підтримуючи сьогодні розроблену Україною резолюцію, країни надішлють чіткий сигнал Росії припинити свою незаконну діяльність", - зазначив очільник української делегації міністр енергетики Герман Галущенко

В ухваленому документі також висловлюється серйозне занепокоєння нестабільним станом ядерної безпеки та захищеності на АЕС, особливо відсутністю належного кваліфікованого персоналу на майданчику, прогалинами у проведенні планово-попереджувальних робіт, відсутністю надійних ланцюгів постачання, вразливим станом водопостачання, зовнішнього електропостачання та встановленням протипіхотних мін у буферній зоні між внутрішнім та зовнішнім периметром установки.