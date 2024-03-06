Очільник МАГАТЕ Гроссі застеріг окупантів від запуску ЗАЕС

Про це пише Kyiv Post.

Гроссі відповів на пропозицію оператора російської атомної станції відновити роботу станції.

"Я звертав увагу моїх російських колег на те, що будь-які подібні дії вимагатимуть низки міркувань. По-перше, це зона активних бойових дій, про це не можна забувати. По-друге, ця станція зупинена тривалий час", – сказав очільник МАГАТЕ.



Він не виключив, що станція буде запущена в якийсь момент у майбутньому, але сказав, що для цього "потрібно буде провести низку оцінок безпеки".

За словами Гроссі, основними проблемами є фізична цілісність станції та порушення її зовнішнього електропостачання, яке може перешкодити належному охолодженню.