Очільник МАГАТЕ Гроссі застеріг окупантів від запуску ЗАЕС
Очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі, який 5 березня прибув до Сочі, застеріг росіян від запуску тимчасово окупованої Запорізької АЕС. За його словами, станція перебуває в небезпеці
Про це пише Kyiv Post.
Гроссі відповів на пропозицію оператора російської атомної станції відновити роботу станції.
"Я звертав увагу моїх російських колег на те, що будь-які подібні дії вимагатимуть низки міркувань. По-перше, це зона активних бойових дій, про це не можна забувати. По-друге, ця станція зупинена тривалий час", – сказав очільник МАГАТЕ.
Він не виключив, що станція буде запущена в якийсь момент у майбутньому, але сказав, що для цього "потрібно буде провести низку оцінок безпеки".
За словами Гроссі, основними проблемами є фізична цілісність станції та порушення її зовнішнього електропостачання, яке може перешкодити належному охолодженню.
- У лютому Гроссі відвідував тимчасово окуповану ЗАЕС.
- Експерти Міжнародного агентства з атомної енергетики, які перебувають на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС, повідомили, що 2 березня чули вибухи та постріли біля станції.
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