Гендиректор МАГАТЕ Гроссі прибув до Києва
Генеральний директор Міжнародного агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі прибув з візитом до Києва і провів зустріч з очільниками Міністерства енергетики, Держатомрегулювання та Енергоатому
Про це він написав у соцмережі Х.
"Перед моїм візитом на ЗАЕС радий провести зустріч з міністром енергетики Галущенком, регулятором (головою Державної інспекції ядерного регулювання України – ред.) Коріковим і представником Енергоатому Котіним та обмінятися думками щодо АЕС України", - йдеться у повідомленні.
Гроссі наголосив, що МАГАТЕ, яке присутнє на кожному майданчику, "залишається непохитним у підтримці безпеки та захищеності цих об'єктів".
- Крім того, цього ж дня до України прибув високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель.
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