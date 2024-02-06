Гендиректор МАГАТЕ Гроссі прибув до Києва

Про це він написав у соцмережі Х.

"Перед моїм візитом на ЗАЕС радий провести зустріч з міністром енергетики Галущенком, регулятором (головою Державної інспекції ядерного регулювання України – ред.) Коріковим і представником Енергоатому Котіним та обмінятися думками щодо АЕС України", - йдеться у повідомленні.

Гроссі наголосив, що МАГАТЕ, яке присутнє на кожному майданчику, "залишається непохитним у підтримці безпеки та захищеності цих об'єктів".