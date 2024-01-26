"Може призвести до аварії": Енергоатом попередив про закінчення терміну придатності ядерного палива в реакторах ЗАЕС

Про це повідомив виконувач обов'язків голови правління АТ "Енергоатом" Петро Котін.

За його словами, найближчим часом спливає дозволений виробником шестирічний термін перебування ядерного палива в реакторах. Подальша експлуатація такого палива порушує умови технічних специфікацій, встановлених з урахуванням норм безпеки, та може призвести до руйнування цілісності паливних елементів і, як наслідок, до радіаційної аварії.

"Намагання загарбників почергово переводити енергоблоки ЗАЕС зі стану "холодний зупин" у "гарячий" іще більше розхитують ситуацію, не кажучи вже про відверте порушення умов ліцензій Держатомрегулювання на експлуатацію цих ядерних установок, тобто водночас і вимог українського та міжнародного законодавства", - наголосив Котін.