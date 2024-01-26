"Може призвести до аварії": Енергоатом попередив про закінчення терміну придатності ядерного палива в реакторах ЗАЕС
У всіх шести реакторах тимчасово окупованої Запорізької АЕС закінчується термін придатності ядерного палива. Це може призвести до радіаційної аварії
Про це повідомив виконувач обов'язків голови правління АТ "Енергоатом" Петро Котін.
За його словами, найближчим часом спливає дозволений виробником шестирічний термін перебування ядерного палива в реакторах. Подальша експлуатація такого палива порушує умови технічних специфікацій, встановлених з урахуванням норм безпеки, та може призвести до руйнування цілісності паливних елементів і, як наслідок, до радіаційної аварії.
"Намагання загарбників почергово переводити енергоблоки ЗАЕС зі стану "холодний зупин" у "гарячий" іще більше розхитують ситуацію, не кажучи вже про відверте порушення умов ліцензій Держатомрегулювання на експлуатацію цих ядерних установок, тобто водночас і вимог українського та міжнародного законодавства", - наголосив Котін.
- Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що ситуація з ядерною безпекою та захищеністю на ЗАЕС продовжує залишатися вкрай крихкою. Він планує відвідати станцію протягом найближчих двох тижнів.
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