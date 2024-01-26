Ситуація з ядерною безпекою на ЗАЕС залишається вкрай крихкою, – гендиректор МАГАТЕ Гроссі

Про це йдеться у заяві Гроссі до Ради Безпеки ООН.

"З середини 2022 року зупинено шість реакторів станції - п’ять із них у режимі холодної зупинки та один - у режимі гарячої зупинки. Але потенційна небезпека великої ядерної аварії залишається дуже реальною", - сказав Гроссі.

За його словами, зменшення кількості кваліфікованого та навченого персоналу та складний ланцюжок постачання негативно вплинули на технічне обслуговування, яке має важливе значення для підтримки безпеки ЗАЕС.

Також, за його словами, було вже вісім випадків, коли ЗАЕС повністю втрачала електроенергію за межами майданчика, тому доводилося покладатися на аварійні дизель-генератори, останню лінію захисту від ядерної аварії, щоб забезпечити суттєве охолодження реактора та відпрацьованого палива.

Гроссі планує відвідати ЗАЕС протягом найближчих двох тижнів

Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну МАГАТЕ здійснило 102 місії.

"Я особисто привів вісім із них, у тому числі три на ЗАЕС, і незабаром поведу ще одну на ЗАЕС протягом найближчих двох тижнів", - заявив Гроссі.