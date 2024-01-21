Гендиректор МАГАТЕ приїде до України: ймовірно, відвідає Запорізьку АЕС
На тлі повідомлень про повторне замінування окупантами Запорізької атомної електростанції генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі найближчим часом відвідає Україну
Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко в етері телемарафону.
"Найближчим часом в Україну приїде Гроссі. Можливо, він відвідає Запорізьку АЕС перед цим. До цього зараз прикута увага всього світу. Присутність росіян там - це постійна небезпека", - сказав міністр.
Востаннє очільник МАГАТЕ був в Україні у червні 2023 року.
За словами Галущенка, ситуація на Запорізькій АЕС зараз стає дедалі і дедалі гіршою.
Він наголосив, що росіяни допустили експертів до реакторів із третьої спроби, але це "не змінює загальної картини".
- Напередодні у МАГАТЕ повідомили, що росіяни знову замінували окуповану ними Запорізьку АЕС та продовжують блокувати доступ до певних об'єктів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.58 Купівля 37.58Продаж 38.25
- EUR Купівля 40.92Продаж 41.83
- Актуальне
- Важливе