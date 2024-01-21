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Гендиректор МАГАТЕ приїде до України: ймовірно, відвідає Запорізьку АЕС

21 січня, 2024 неділя
09:07
Світ Гендиректор МАГАТЕ Гроссі прибув на захоплену росіянами ЗАЕС

На тлі повідомлень про повторне замінування окупантами Запорізької атомної електростанції генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі найближчим часом відвідає Україну

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко в етері телемарафону.

"Найближчим часом в Україну приїде Гроссі. Можливо, він відвідає Запорізьку АЕС перед цим. До цього зараз прикута увага всього світу. Присутність росіян там - це постійна небезпека", - сказав міністр.

Востаннє очільник МАГАТЕ був в Україні у червні 2023 року.

За словами Галущенка, ситуація на Запорізькій АЕС зараз стає дедалі і дедалі гіршою. 

Він наголосив, що росіяни допустили експертів до реакторів із третьої спроби, але це "не змінює загальної картини".

  • Напередодні у МАГАТЕ повідомили, що росіяни знову замінували окуповану ними Запорізьку АЕС та продовжують блокувати доступ до певних об'єктів.
Україна
Війна з Росією
Енергія
окуповані території
Запорізька АЕС
МАГАТЕ
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