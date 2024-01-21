Гендиректор МАГАТЕ приїде до України: ймовірно, відвідає Запорізьку АЕС

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко в етері телемарафону.

"Найближчим часом в Україну приїде Гроссі. Можливо, він відвідає Запорізьку АЕС перед цим. До цього зараз прикута увага всього світу. Присутність росіян там - це постійна небезпека", - сказав міністр.

Востаннє очільник МАГАТЕ був в Україні у червні 2023 року.



За словами Галущенка, ситуація на Запорізькій АЕС зараз стає дедалі і дедалі гіршою.

Він наголосив, що росіяни допустили експертів до реакторів із третьої спроби, але це "не змінює загальної картини".