У МАГАТЕ звинуватили військових на окупованій ЗАЕС у повторному мінуванні території

Про це йдеться у заяві Генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

"Міни по периметру ЗАЕС, у буферній зоні між внутрішньою та зовнішньою огорожею об'єкта, які раніше були виявлені командою МАГАТЕ та вилучені в листопаді 2023 року, тепер знову на місці. Це закрита зона, недоступна для робочого персоналу станції. Генеральний директор Гроссі повторив, що наявність мін суперечить стандартам безпеки МАГАТЕ", - зазначено у заяві.

У звіті Гроссі також ідеться про те, що цього тижня ЗАЕС на кілька годин втратила безпосереднє резервне електропостачання реакторних блоків, що стало останнім інцидентом, який підкреслює постійні ризики для ядерної безпеки та захищеності на станції.

Резервне електропостачання було відновлено через вісім годин після того, як були введені в експлуатацію два інших резервних силових електричних трансформатора.

Впродовж минулого тижня експерти МАГАТЕ обговорили з керівництвом ЗАЕС діяльність станції з технічного обслуговування, а також ознайомилися з планом технічного обслуговування на 2024 рік, який є життєво важливим для забезпечення ядерної та фізичної ядерної безпеки.

Команда МАГАТЕ не отримала копію плану технічного обслуговування для детального ознайомлення. Однак на основі обговорень та інформації, наданої команді, МАГАТЕ дійшло висновку, що ЗАЕС не буде реалізовувати комплексний план технічного обслуговування впродовж 2024 року.

"Добре розроблений план технічного обслуговування та його своєчасна реалізація мають важливе значення для забезпечення безпеки станції", - зазначив Гроссі.

У звіті вказують на те, що команда МАГАТЕ продовжує проводити обходи на майданчику, в тому числі 18 січня відвідала всі шість основних блочних щитів управління, де експерти змогли ознайомитися з рівнем укомплектованості персоналу, але не змогли поставити питання про їхню кваліфікацію і досвід.