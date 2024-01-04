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Росіяни заборонили інспекцію кількох реакторних залів ЗАЕС, - МАГАТЕ

4 січня, 2024 четвер
05:59
Війна з Росією ЗАЕС і МАГАТЕ

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) 3 січня заявило, що його експертам нещодавно вперше заборонили перевірити реакторні зали трьох енергоблоків Запорізької АЕС

Про це йдеться у заяві агентства.

"Акцентуючи на постійній небезпеці, з якою стикається станція, команда МАГАТЕ впродовж останніх тижнів продовжує чути регулярні вибухи на деякій відстані від станції.

П'ять з шести реакторів ЗАЕС залишаються в стані холодного зупину, в той час, як четвертий енергоблок перебуває в стані гарячого зупину для виробництва пари і тепла, в тому числі для сусіднього міста Енергодар, де проживає більшість персоналу станції", - йдеться у звіті.

При цьому в агентстві підкреслили, що експерти МАГАТЕ "досі не можуть отримати доступ до всіх частин станції, і протягом останніх двох тижнів їх не допускають до реакторних залів енергоблоків №№ 1, 2 і 6".

"Це перший випадок, коли експертам МАГАТЕ не надали доступ до реакторного залу енергоблока, який перебував у стані холодного зупину. Саме там розташована активна зона реактора та відпрацьоване паливо. Команда продовжуватиме запитувати цей доступ", - додали в МАГАТЕ.

Доступ до деяких частин турбінних залів ЗАЕС продовжує бути обмеженим, в тому числі впродовж останнього тижня – до зон реакторних установок 3, 4 і 6 енергоблоків, резюмували в агентстві.

Що відомо про ситуацію на ЗАЕС

Росіяни окупували Запорізьку АЕС наприкінці лютого 2022 року. Відтоді там постійно перебуває особовий склад і військова техніка, яку загарбники зберігають у машинних залах і час від часу виводять на позиції для обстрілу територій Нікопольського району Дніпропетровської області, розташованих по той бік Каховського водосховища.

На станції працює моніторингова місія МАГАТЕ, яка має стежити за тим, аби АЕС не використовували як військову базу, не атакували станцію та не вели вогонь з неї, а також не переривали зовнішні джерела електропостачання. Однак знеструмлення на АЕС відбуваються постійно. Ще з минулого року окупанти почали завозити на ЗАЕС вибухівку.

Російські окупанти 24 липня перевели четвертий енергоблок Запорізької атомної електростанції у стан "гарячий зупин", що є порушенням міжнародного ядерного законодавства.

А 25 липня Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) зафіксувало на околиці майданчика Запорізької атомної електростанції протипіхотні міни.

29 липня у МАГАТЕ повідомили, що після того, як четвертий енергоблок на окупованій Запорізькій АЕС перевели в гарячий зупин, було охолоджено п'ятий енергоблок.

Експерти МАГАТЕ 4 серпня заявили, що не помітили мін або вибухівки на дахах двох реакторних будівель ЗАЕС. До інших вони не отримали доступу.

9 вересня МАГАТЕ припустило посилення військової активності в районі Запорізької атомної електростанції через численні вибухи впродовж останнього тижня.

Напередодні, 28 вересня, стало відомо, що Україна увійшла до складу Ради керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії на 2023-2025 роки. Це один із двох керівних органів МАГАТЕ.

Екологічна організація Greenpeace оприлюднила висновки, де стверджує: міжнародні органи регулювання не в змозі ефективно наглядати за безпекою на ЗАЕС, яка перебуває під контролем російських окупантів. Це створює загрозу потенційно небезпечної ядерної ситуації на станції.

4 листопада Міжнародне агентство з атомної енергії провело тринадцяту ротацію своєї місії на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції, а 5 грудня – чотирнадцяту.

ядерна безпека
Запорізька АЕС
МАГАТЕ
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