Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією У МАГАТЕ заявили, що не побачили вибухових пристроїв на даху ЗАЕС

У МАГАТЕ заявили, що не побачили вибухових пристроїв на даху ЗАЕС

4 серпня, 2023 п'ятниця
16:23
Війна з Росією Запорізька АЕС

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) у п'ятницю, 4 серпня, заявили, що не помітили мін або вибухівки на дахах реакторних будівель ЗАЕС

Про це повідомила пресслужба агенства.

Зазначається, що після неодноразових запитів експерти мали безперешкодний доступ до дахів двох реакторних блоків, а також могли чітко побачити дахи турбінних залів. 

"Експерти МАГАТЕ не помітили мін або вибухівки на дахах реакторних будівель блоків 3 і 4 і турбінних залів ЗАЕС. Команда продовжує просити відвідати дахи інших 4 блоків", - йдеться у повідомленні.

Генеральний директор Рафаель Маріано Гроссі наголосив на важливості своєчасного доступу експертів МАГАТЕ до всіх зон ЗАЕС для контролю за повним дотриманням п’яти основних принципів захисту ЗАЕС під час повномасштабної війни в Україні.

Що відомо про ситуацію на ЗАЕС

Росіяни окупували Запорізьку АЕС наприкінці лютого 2022 року. Відтоді там постійно перебуває особовий склад і військова техніка, яку загарбники зберігають у машинних залах і час від часу виводять на позиції для обстрілу територій Нікопольського району Дніпропетровської області, розташованих по той бік Каховського водосховища.

На станції працює моніторингова місія МАГАТЕ, яка має стежити за тим, аби АЕС не використовували як військову базу, не атакували станцію та не вели вогонь з неї, а також не переривали зовнішні джерела електропостачання. Однак знеструмлення на АЕС відбуваються постійно. Ще з минулого року окупанти почали завозити на ЗАЕС вибухівку.

Про те, що росіяни розмістили в приміщенні турбінного відділення четвертого енергоблока окупованої Запорізької АЕС вибухівку, стало відомо в травні 2023 року. Також окупанти майже повністю знищили систему аварійної готовності й реагування на атомній станції.

22 червня гендиректор МАГАТЕ Гроссі після відвідин ЗАЕС сказав, що обстановка там є вкрай нестабільною. Цього ж дня президент Володимир Зеленський заявив, що розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на тимчасово окупованій ЗАЕС, який спричинить викид радіації.

Згодом начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що Росія завершила підготовку до теракту на Запорізькій атомній електростанції. Після чого в чотирьох областях України провели масштабні навчання на випадок теракту на ЗАЕС.

30 червня ГУР повідомило, що окупанти поступово покидають ЗАЕС, рекомендації про евакуацію отримали також українські працівники, які підписали контракт з Росатомом. Окрім того, персонал станції отримав наказ у будь-якій аварійній ситуації звинувачувати Україну. А вже 2 липня мер тимчасово окупованого Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що частина працівників Росатому та колаборантів, що підписали з компанією контракт, виїхала із ЗАЕС.

Уночі, 4 липня, Запорізька АЕС втратила живлення з основної лінії електропередачі, станцію підключили на єдину доступну резервну лінію. А згодом ЗСУ офіційно повідомили про можливу підготовку окупантами провокації на ЗАЕС - на крівлі 3 та 4 енергоблоків росіяни розмістили підозрілі пристрої, схожі на вибухові.

5 липня під час засідання Форуму з безпекового співробітництва ОБСЄ було виголошено заяву Європейського Союзу, у якій ішлося про те, що Росія має негайно припинити дії, які становлять загрозу безпеці ядерних об'єктів та вивести війська з України. Тоді ж гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що агенція не зафіксувала ознак мінування ЗАЕС. За його словами, попри це фахівці "надзвичайно насторожені". Згодом з'явилися супутникові знімки Planet Labs, зроблені вранці 5 липня, що зафіксували на даху четвертого енергоблока Запорізької АЕС появу невідомих об'єктів. Про мінування саме цього енергоблока раніше повідомляв Генштаб.

Водночас начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов 6 липня заявив, що загроза теракту на Запорізькій АЕС зменшується. Однак, президент НАЕК "Енергоатом" згодом повідомив, що на Запорізькій АЕС нині перебувають близько 700 росіян. Станцію заміновано, а на дахах енергоблоків розміщено кулеметні гнізда. Також в Енергоатомі повідомили, що окупанти допускають до роботи на Запорізькій АЕС спеціалістів з РФ, які зовсім не мають необхідних знань та навичок для керування станцією.

7 липня США в ОБСЄ закликали РФ негайно вивести свої війська із ЗАЕС і повернути її під контроль України, оскільки занепокоєнні повідомленнями про мінування Росією станції та плани проведення операції "під чужим прапором". Також того дня стало відомо, що місія МАГАТЕ отримала можливість оглянути декілька об'єктів Запорізької АЕС, крім даху, проте жодних ознак вибухівки не виявила.

Територію окупованої ЗАЕС також відвідав перший заступник керівника адміністрації Путіна Сергій Кірієнко. Візит відбувся на тлі оприлюднення інформації про замінування окупантами ЗАЕС.

Натомість українська розвідка зазначала, що окупанти продовжують мінувати Запорізьку АЕС та об’єкти на території станції. Встановлюють вибухові речовини та мінно-вибухові загородження. Міноборони наголошувало на мінуванні ворогом технічних приміщень та машинних залів.

14 липня стало відомо, що на ЗАЕС наразі перебуває близько 500 російських військових та співробітники Росатому, зокрема вони використовують станцію для обстрілу Запорізької та Дніпропетровської областей. Пізніше президент Енергоатому Петро Котін повідомив, що росіяни продовжують мінувати ЗАЕС. Також окупанти використовують станцію як свою військову базу.

19 липня ГУР попередило, що Росія планує здійснити чергову збройну провокацію на території Запорізької атомної електростанції "під чужим прапором". Вже наступного дня повідомлялось, що український персонал ЗАЕС відмовляється запускати четвертий енергоблок, який наказало запустити незаконно призначене Росією керівництво. Через це окупанти привезли на Запорізьку АЕС працівників із шести атомних станцій Росії.

Російські окупанти 24 липня перевели четвертий енергоблок Запорізької атомної електростанції у стан "гарячий зупин", що є порушенням міжнародного ядерного законодавства.

А 25 липня Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) зафіксувало на околиці майданчика Запорізької атомної електростанції протипіхотні міни.

29 липня у МАГАТЕ повідомили, що після того, як четвертий енергоблок на окупованій Запорізькій АЕС перевели в гарячий зупин, було охолоджено п'ятий енергоблок.

Україна
окуповані території
окупанти
Запорізька область
Запорізька АЕС
Енергодар
МАГАТЕ
Читайте також:
3 серпня, 2023 четвер
Виписали собі майже 1 млн грн "бойових", не працюючи на фронті: керівництву навчального центру НГУ оголосили підозри
Ігор Лапін
4 серпня, 2023 п'ятниця
Вимальовуються ділянки фронту для прориву Сил оборони, які дивляться в напрямку моря, - офіцер ЗСУ Лапін
Владислав Кабаєв, Андрій Ярмоленко, Сергій Сидорчук та Владислав Ванат (зліва - направо)
3 серпня, 2023 четвер
"Динамо" отримало першого суперника у Лізі конференцій
Київ
+32°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.91
    Купівля 36.91
    Продаж 37.62
  • EUR
    Купівля 40.65
    Продаж 41.67
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
4 серпня
17:38
Володимир Зеленський і Крістофер Крісті
Ексгубернатор Нью-Джерсі республіканець Крістофер Крісті відвідав Бучу та зустрівся з Зеленським
17:36
Денис Шмигаль
Шмигаль: Україна витрачає 100% податків громадян та бізнесу на забезпечення потреб Сил безпеки та оборони
17:33
Ексклюзив
військовий корабель РФ
Підбитий дроном російський корабель "Оленегорский горняк" може простояти на ремонті до року, - військовий експерт Рябих
17:31
санкції проти Ірану
Україна приєдналася до санкцій ЄС проти Ірану за постачання Росії "шахедів"
17:29
фейк, фейки
Росія запустила фейк про набір американських студентів на війну в Україні
17:20
касовий апарат
В Україні повернуть штрафи за торгівлю без касових апаратів
17:15
Литва посилює санкції на транзит до Калінінграда
Литва визнала 910 білорусів і 254 росіянина загрозою національній безпеці
17:11
Партнерський матеріал
Другий шанс Будапешта: як відбудовували місто, понівечене в Другій світовій війні
16:55
Джавелін
У березні в управлінні ФСБ у Ростові вибухнув "подарунок" від "Карпатської Січі", - очільник підрозділу Тарас Деяк
16:53
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
16:52
касетні снаряди рф
За час масштабної війни від касетних снарядів РФ загинули понад 200 цивільних українців, – ОГП
16:51
Руслан Малиновський, "Марсель", чемпіонат Франції
У Малиновського проблеми. Українець може піти з "Марселя", - L’Equipe
16:44
білоруські гелікоптери
Польща передала Білорусі докази порушення повітряного простору двома військовими гелікоптерами
16:42
Китай
Китай візьме участь у обговоренні української Формули миру під час зустрічі у Саудівській Аравії
16:32
Дмитро Кулеба
Кулеба: українська Формула миру - це втілений у життя Статут ООН
16:32
Оновлено
Авіакатастрофа з керівництвом МВС: суд призначив п’ятьом посадовцям ДСНС запобіжні заходи
16:23
Огляд
На фото: кадр з фільму "Королі репу"
"Королі репу" проти "Опенгеймера" і "Барбі": в прокат вийшов новий український фільм
16:19
Дмитро Чигринський
"Шахтар" оголосив про трансфер ексфутболіста "Барселони" Чигринського
16:12
Війна проти Росії ЗСУ
Генштаб Естонії оцінив шанси військ РФ прорвати оборону України найближчим часом
16:12
застосунок Дія
Дія повідомила про першу онлайн-кваліфікацію моряка
16:07
на фото: пожежа
Україна перепрофільовує ППО для захисту портової інфраструктури, - ОК "Південь"
16:01
абітуріент, студент, ВУЗ
Студенти і мобілізація: кого не зарахують у виш без військового квитка та чи дає друга вища освіта право на відстрочку
16:00
OPINION
Богдан Данилишин
Ключовим ризиком для економіки є ракетний терор Росії
15:58
Сонце
Спека до +40°C, дощі та грози: прогноз погоди на вихідні Наталки Діденко
15:54
На фото: Українські розвідники та безпілотний авіакомплекс "Валькірія"
Військова розвідка отримала український безпілотний авіакомплекс "Валькірія" і додаткові дрони від Повернись живим
15:51
ЗСУ
Маляр: ворог вважає, що зможе переломити ситуацію на фронті, вдаривши по сходу, і доклалає там найбільше зусиль
15:41
Зерно
Польща просить у ЄС €1 млрд інвестицій за збільшення транзиту зерна з України, - ЗМІ
15:29
СБУ затримала керівника військкомату за хабар
На Полтавщині військкома спіймали на хабарі, на Черкащині викрили схему ухиляння від армії та виїзду за кордон
15:29
Новини компаній
Ділянка зіткнення - навіщо на землю у комплексі “Буковель” претендує місцеве лісове господарство
15:15
На фото: наслідки зсуву ґрунту поблизу курорту в Грузії
У Грузії поблизу курорту стався зсув, загинули щонайменше 6 людей
15:05
пшениця зерно
Світові ціни на продовольство підвищились після виходу РФ із "зернової угоди", - ООН
14:36
NASA випустила оновлену 3D-карту Сонячної системи з можливістю "поглянути в майбутнє"
Космічний корабель Cygnus-19, запущений ракетою Antares, пристикувався до МКС
14:35
комар
Учені виявили бактерії, що запобігають передачі малярії людям від комарів
14:31
Ексклюзив
катер РФ "Суворовец"
Протидиверсійний катер РФ "Суворовец" теж не витримав атаки дроном і пішов на дно, - експерт про події в Новоросійську
14:27
книжка: Руденко С. В. Бій за Київ
Про те, як Київ окупантів виганяв
14:22
Президент України Володимир Зеленський
Фронт, розвиток ВПК і "зерновий коридор": Зеленський провів засідання Ставки
14:15
російські військові окупанти
ГУР: Резервні фонди Кремля на війну оцінюють у понад $150 мільярдів
14:05
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Чи варто сваритись із Польщею за "невдячність"?
14:04
обстріл Херсон
Росіяни скинули на Херсонщину дві керовані авіабомби: є постраждалий
13:35
Військові лікарі РФ
Окупанти завезли на Херсонщину російських лікарів із досвідом роботи в Сирії
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV