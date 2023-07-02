Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Частина фахівців "Росатому" виїхала з ЗАЕС, - мер Енергодара

Частина фахівців "Росатому" виїхала з ЗАЕС, - мер Енергодара

2 липня, 2023 неділя
22:10
Війна з Росією ЗАЕС

Мер тимчасово окупованого Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що частина працівників Росатому та колаборантів, що підписали з компанією контракт, виїхала з ЗАЕС

Про це він розповів у ефірі "Українського радіо".

Він пояснив, що з міста виїхала частина колаборантів, що підписали контракти з Росатомом та займали "керівні посади" на станції. Він також зазначив, що з міста виїхало близько 100 представників персоналу ЗАЕС, яких привезли окупанти з російських станцій.

"Стосовно працівників атомної станції, то дійсно є інформація, що частина колаборантів, які уклали контракти з Росатомом та обіймали керівні посади у фейковій компанії від Росатому, виїхали з міста. Сподіваємося, що не на вікенд, а на постійне місце проживання. Також частина персоналу Росатому, завезена з російських атомних станцій – їх небагато, до 100 фахівців – поїхали з міста наприкінці попереднього тижня", - розповів Орлов.

Мер зазначив, що попри те, що військові у місті посилили обшуки, пересуваються вони не дуже активно, що може бути знаком підготовки до евакуації з міста.

"Російські військові зараз не дуже активно пересуваються в Енергодарі. А те, що посилили обшуки, свідчить, що, можливо, готуються до чергового жесту доброї волі, як говорять містяни. Хоча ми розуміємо, що військовим за наказом евакуюватися небагато часу потрібно", - каже він.

Орлов також наголосив, що ворог з початку року хаотично мінує периметр міста, можливо готуючись до контрнаступу ЗСУ.

"Був замінований периметр станції, заміноване все узбережжя Каховського водосховища. А з початку цього року росіяни почали в хаотичному режимі мінувати, можливо готуючись до контрнаступу ЗСУ, територію по периметру міста, поля сільськогосподарського призначення. Й те, що вони зробили з Каховською ГЕС, досить суттєво вплинуло на настрої тих фахівців, які ще залишаються в місті Енергодар", - розповів мер.

Він заявив, що окупаційні працівники АЕС розуміють, що "ворог буде здатен на будь-який крок" і, за його словами, розміщення вантажівок із вибухівкою свідчить про те, що окупанти готуються до будь-яких сценаріїв.

Що стосується українських працівників станції, то вони не мали можливості евакуюватися з міста з самого початку окупації. Орлов розповів, що деякий час цивільним дозволяли евакуюватися через Крим, проте співробітники ЗАЕС не мали такої можливості. Мер наголошує, що вони, фактично, заручники росіян.

"У росіян були списки працівників атомної станції і їх не пропускали. Тому 5-6 тисяч працівників станції, які залишились в місті, забезпечуючи ядерну та радіаційну безпеку, фактично є заручниками. На роботу їм ходити не дають, бо заблокували перепустки, якщо вони не уклали контракт. І виїхати з міста в них також можливості немає", - додає міський голова.

Ситуація на ЗАЕС

Росіяни окупували Запорізьку АЕС наприкінці лютого 2022 року. Відтоді там постійно перебуває особовий склад і військова техніка, яку загарбники зберігають у машинних залах і час від часу виводять на позиції для обстрілу територій Нікопольського району Дніпропетровської області, розташованих по той бік Каховського водосховища.

На станції працює моніторингова місія МАГАТЕ, яка має стежити за тим, аби АЕС не використовували як військову базу, не атакували станцію та не вели вогонь з неї, а також не переривали зовнішні джерела електропостачання. Однак знеструмлення на АЕС відбуваються постійно. Ще з минулого року окупанти почали завозити на ЗАЕС вибухівку.

Про те, що росіяни розмістили в приміщенні турбінного відділення четвертого енергоблока окупованої Запорізької АЕС вибухівку, стало відомо в травні 2023 року. Також окупанти майже повністю знищили систему аварійної готовності й реагування на атомній станції.

22 червня гендиректор МАГАТЕ Гроссі після відвідин ЗАЕС сказав, що обстановка там є вкрай нестабільною. Цього ж дня президент Володимир Зеленський заявив, що розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на тимчасово окупованій ЗАЕС, який спричинить викид радіації.

Згодом начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що Росія завершила підготовку до теракту на Запорізькій атомній електростанції.

29 червня в Україні стартували масштабні навчання на випадок можливого теракту на Запорізькій АЕС. Екстрені служби відпрацьовуватимуть алгоритм дій у 4 областях.

30 червня ГУР повідомило, що окупанти поступово покидають ЗАЕС, рекомендації про евакуацію отримали також українські працівники, які підписали контракт з Росатомом. Окрім того, персонал станції отримав наказ у будь-якій аварійній ситуації звинувачувати Україну.

Своєю чергою головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що контрнаступ ЗСУ та процес повернення Україною контролю над ЗАЕС триватиме навіть попри ядерний шантаж росіян.

окуповані території
окупанти
Запорізька область
Запорізька АЕС
Енергодар
Читайте також:
путін
30 червня, 2023 п'ятниця
Путін думає про негайне переобрання, заколот ПВК Вагнера міг бути елементом процесу, - політолог Цибулько
1 липня, 2023 субота
Відтепер пораненим бійцям не потрібно повертатися у частину для оформлення відпустки
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
1 липня, 2023 субота
В ISW оцінили ризики підриву окупантами ЗАЕС: є три сценарії можливого результату подій
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.74
    Купівля 36.74
    Продаж 37.46
  • EUR
    Купівля 40.28
    Продаж 41.2
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
2 липня
21:59
Ексклюзив
Костянтин Жеваго
До України піде капітал, як тільки тут будуть стабільні та передбачувані умови в економіці, - Жеваго
21:58
Енергодар, ЗАЕС
В Енергодарі немає укриттів на випадок інциденту на ЗАЕС, - мер
21:32
ПВК Вагнера
ПВК Вагнера призупинила вербування найманців
21:20
Оксана Забужко
Забужко пояснила, чому дала дозвіл на публікацію своїх творів російською
21:12
вступна кампанія
Вступ-2023: для абітурієнтів на окупованих територіях запрацювала гаряча лінія
20:59
Будинок мера Л'Ай-ле-Роз після нападу
Погроми у Франції: будинок мера одного з передмість Парижу намагалися підпалити, постраждали його дружина й дитина
20:58
Європа планує вийти з ядерної угоди з Іраном, - ЗМІ
20:55
З важкими боями ЗСУ просуваються на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках, - Маляр
20:39
Ексклюзив
Костянтин Жеваго
Все, на що скаржиться малий і великий бізнес, крім війни - це некомпетентні дії держави, - Жеваго
20:24
змія
У фонтані в середмісті Дніпра помітили пітона
20:20
Оновлено
там співають пісню Лепса
З кафе на Київщині вигнали дівчину, якій не сподобалося, що там співають пісню Лепса. Нацполіція виписала штраф
20:08
OPINION
Юлія Бориско
Любов вміє просити вибачення. Егоїзм — ні
19:59
Оновлено
Олександр Хижняк
Україна здобула 41 нагороду: Який вигляд має підсумковий медальний залік Європейських ігор-2023
19:58
ЗСУ протягом дня знищили 22 артзасоби та 2 системи ППО ворога, - Генштаб
19:40
Крим - це Україна
"Погода буде штормова": Міноборони попередило, що цього літа "небажаним гостям" не варто їхати в Крим
19:28
Оновлено
Наслідок удару по багатоповерхівці у Херсоні. 2 липня 2023 року
Російська армія знову обстріляла Херсон, четверо людей поранено
18:48
У Харкові водій образив пасажирку
"України не існує... Їдь на "западенщину". У Харкові водій образив пасажирку й мусив вибачатися
18:43
Партнерський матеріал
Чи можна вилікувати безпліддя
Чи можна вилікувати безпліддя?
18:42
Інфографіка
курс долара
Курс валют на 2 липня: скільки просять за долар та євро на чорному ринку
18:28
Інтерв’ю
Марк Фейгін
Путін боїться перевороту в армії, але переворотом вже заразився народ, — Фейгін
18:10
США Японія
США тимчасово передислокували винищувачі з Аляски до Японії
18:09
протести у Франції
У Швейцарії затримали підлітків, які розбили вітрини на знак підтримки заворушень у Франції
18:02
OPINION
Олексій Голобуцький
Як народжується український Моссад
17:53
У Краснодарському краї РФ пролунав вибух біля військового аеродрому
17:28
кролик
Канада заборонила тестування косметики на тваринах
17:16
Інтерв’ю
путін, путлер
Путін втратив владу і не може більше шантажувати ядерною палкою, — Піонтковський
17:10
Володимир Зеленський
Росія більше не диктуватиме умови у Чорному морі, - Зеленський
17:05
російський військовий корабель
Росіяни не підпливають до Одеси ближче ніж на 100 морських миль, - Неїжпапа
16:35
Поліція Фінляндії запобігла спалюванню Корану на акції в Гельсінкі
Іран не відправлятиме до Швеції нового посла на знак протесту проти спалення Корану в Стокгольмі
16:17
Александар Вучич
Президент Сербії Вучич пов'язав плани Косова щодо сербів з контрнаступом ЗСУ
16:11
Огляд
IRIS-T SLM
Що таке IRIS-T SLM і як німецькі комплекси покращать ППО України
16:07
OPINION
Якуб Логінов
У Татрах відкрили всі туристичні стежки
16:05
Georgian Airways
Кількість польотів між Москвою і Тбілісі зростає до 24 рейсів на тиждень
16:04
Кордон Польщі з Білоруссю
Польща посилить кордон з Білоруссю півтисячею поліцейських
15:41
На фото: Володимир Зеленський
Зеленський прибув на Одещину
15:28
ППО
В Україні відзначають День Військово-Морських Сил ЗСУ
15:00
Ексклюзив
ЛУКОЙЛ
У Росії можуть виникнути проблеми з пальним, - економіст Ус
14:47
У Бучі встановили меморіал на пошану 501 жителя, вбитого під час окупації
14:18
Олексій Неїжпапа
Як корвет "Іван Мазепа". ВМС України матимуть чотири нових бойових кораблі
14:08
Військовим РФ заборонили узгоджувати місця своєї дислокації з колаборантами з окупаційних адміністрацій
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV