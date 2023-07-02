Частина фахівців "Росатому" виїхала з ЗАЕС, - мер Енергодара

Про це він розповів у ефірі "Українського радіо".

Він пояснив, що з міста виїхала частина колаборантів, що підписали контракти з Росатомом та займали "керівні посади" на станції. Він також зазначив, що з міста виїхало близько 100 представників персоналу ЗАЕС, яких привезли окупанти з російських станцій.

"Стосовно працівників атомної станції, то дійсно є інформація, що частина колаборантів, які уклали контракти з Росатомом та обіймали керівні посади у фейковій компанії від Росатому, виїхали з міста. Сподіваємося, що не на вікенд, а на постійне місце проживання. Також частина персоналу Росатому, завезена з російських атомних станцій – їх небагато, до 100 фахівців – поїхали з міста наприкінці попереднього тижня", - розповів Орлов.

Мер зазначив, що попри те, що військові у місті посилили обшуки, пересуваються вони не дуже активно, що може бути знаком підготовки до евакуації з міста.

"Російські військові зараз не дуже активно пересуваються в Енергодарі. А те, що посилили обшуки, свідчить, що, можливо, готуються до чергового жесту доброї волі, як говорять містяни. Хоча ми розуміємо, що військовим за наказом евакуюватися небагато часу потрібно", - каже він.

Орлов також наголосив, що ворог з початку року хаотично мінує периметр міста, можливо готуючись до контрнаступу ЗСУ.

"Був замінований периметр станції, заміноване все узбережжя Каховського водосховища. А з початку цього року росіяни почали в хаотичному режимі мінувати, можливо готуючись до контрнаступу ЗСУ, територію по периметру міста, поля сільськогосподарського призначення. Й те, що вони зробили з Каховською ГЕС, досить суттєво вплинуло на настрої тих фахівців, які ще залишаються в місті Енергодар", - розповів мер.

Він заявив, що окупаційні працівники АЕС розуміють, що "ворог буде здатен на будь-який крок" і, за його словами, розміщення вантажівок із вибухівкою свідчить про те, що окупанти готуються до будь-яких сценаріїв.

Що стосується українських працівників станції, то вони не мали можливості евакуюватися з міста з самого початку окупації. Орлов розповів, що деякий час цивільним дозволяли евакуюватися через Крим, проте співробітники ЗАЕС не мали такої можливості. Мер наголошує, що вони, фактично, заручники росіян.

"У росіян були списки працівників атомної станції і їх не пропускали. Тому 5-6 тисяч працівників станції, які залишились в місті, забезпечуючи ядерну та радіаційну безпеку, фактично є заручниками. На роботу їм ходити не дають, бо заблокували перепустки, якщо вони не уклали контракт. І виїхати з міста в них також можливості немає", - додає міський голова.

Ситуація на ЗАЕС

Росіяни окупували Запорізьку АЕС наприкінці лютого 2022 року. Відтоді там постійно перебуває особовий склад і військова техніка, яку загарбники зберігають у машинних залах і час від часу виводять на позиції для обстрілу територій Нікопольського району Дніпропетровської області, розташованих по той бік Каховського водосховища.

На станції працює моніторингова місія МАГАТЕ, яка має стежити за тим, аби АЕС не використовували як військову базу, не атакували станцію та не вели вогонь з неї, а також не переривали зовнішні джерела електропостачання. Однак знеструмлення на АЕС відбуваються постійно. Ще з минулого року окупанти почали завозити на ЗАЕС вибухівку.

Про те, що росіяни розмістили в приміщенні турбінного відділення четвертого енергоблока окупованої Запорізької АЕС вибухівку, стало відомо в травні 2023 року. Також окупанти майже повністю знищили систему аварійної готовності й реагування на атомній станції.

22 червня гендиректор МАГАТЕ Гроссі після відвідин ЗАЕС сказав, що обстановка там є вкрай нестабільною. Цього ж дня президент Володимир Зеленський заявив, що розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на тимчасово окупованій ЗАЕС, який спричинить викид радіації.

Згодом начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що Росія завершила підготовку до теракту на Запорізькій атомній електростанції.

29 червня в Україні стартували масштабні навчання на випадок можливого теракту на Запорізькій АЕС. Екстрені служби відпрацьовуватимуть алгоритм дій у 4 областях.

30 червня ГУР повідомило, що окупанти поступово покидають ЗАЕС, рекомендації про евакуацію отримали також українські працівники, які підписали контракт з Росатомом. Окрім того, персонал станції отримав наказ у будь-якій аварійній ситуації звинувачувати Україну.

Своєю чергою головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що контрнаступ ЗСУ та процес повернення Україною контролю над ЗАЕС триватиме навіть попри ядерний шантаж росіян.