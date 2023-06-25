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РФ розмістила техніку з вибухівкою на 4 з 6 енергоблоків ЗАЕС, - Буданов

25 червня, 2023 неділя
19:07
Війна з Росією Кирило Буданов

Росія завершила підготовку до теракту на Запорізькій атомній електростанції: на чотирьох з шести енергоблоків вона розмістила техніку з вибухівкою

Про це в інтерв'ю The New Statement заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов.

Він зазначив, що без охолодження реактори на станції можуть розплавитися за період від 10 годин до 14 днів. Також до аварії на ЗАЕС може призвести підвищення напруги на лініях електропостачання до станції, яке можуть організувати росіяни.

"План теракту на ЗАЕС повністю розроблений та затверджений. Для прискорення катастрофи вони можуть використати технічні засоби", - сказав Буданов.

Він нагадав про те, що росіяни замінували ставок-охолоджувач ЗАЕС. Також він поінформував про розміщення загарбниками техніки з вибухівкою біля чотирьоз з шести енергоблоків станції.

"Ніколи ситуація не була такою серйозною, як зараз", - наголосив очільник ГУР.

Буданов додав, що Росія може вчинити теракт на станції через поразку окупаційних військ на лівому березі Дніпра. Так РФ, за його словами, розглядає створення зони ядерного лиха як перешкоду для подальшого просування українських військ.

Водночас очільник ГУР стверджує, що існує ризик того, що Росія може здійснити атаку на ЗАЕС із витоком радіації як превентивний захід, щоб зупинити контрнаступ України та заморозити лінію фронту в тому вигляді, якою вона є зараз.

Загроза теракту й ситуація на ЗАЕС

Росіяни окупували Запорізьку АЕС наприкінці лютого 2022 року. Відтоді там постійно перебуває особовий склад і військова техніка, яку загарбники зберігають у машинних залах і час від часу виводять на позиції для обстрілу територій Нікопольського району Дніпропетровської області, розташованих по той бік Каховського водосховища.

На станції працює моніторингова місія МАГАТЕ, яка має стежити за тим, аби АЕС не використовували як військову базу, не атакували станцію та не вели вогонь з неї, а також не переривали зовнішні джерела електропостачання. Однак знеструмлення на АЕС відбуваються постійно. Ще з минулого року окупанти почали завозити на ЗАЕС вибухівку.

Про те, що росіяни розмістили в приміщенні турбінного відділення четвертого енергоблока окупованої Запорізької АЕС вибухівку, стало відомо в травні 2023 року. Також окупанти майже повністю знищили систему аварійної готовності й реагування на атомній станції.

22 червня гендиректор МАГАТЕ Гроссі після відвідин ЗАЕС сказав, що обстановка там є вкрай нестабільною. Цього ж дня президент Володимир Зеленський заявив, що розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на тимчасово окупованій ЗАЕС, який спричинить викид радіації. Також він наголосив, що світ має достатню силу, щоб запобігти будь-яким радіаційним інцидентам і тим більше радіаційній катастрофі – треба тиснути і діяти. Натомість речник президента РФ Дмитро Пєсков назвав заяву Зеленського брехнею.

Своєю чергою Міністерство закордонних справ України очікує чіткої оцінки МАГАТЕ щодо злочинних дій Росії та звернулось до міжнародної спільноти, зокрема до Групи семи та Європейського Союзу, аби ті вжили термінових заходів задля недопущення ядерної катастрофи на Запорізькій АЕС.

У разі терористичного акту на Запорізькій АЕС в Енергодарі окупаційне військо РФ не зможе контролювати його наслідки. Ймовірно, сигналами про підготовку до диверсій на станції, росіяни намагаються спонукати ЗСУ відмовитися від проведення контрнаступальних операцій у цьому районі, йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Міністерство охорони здоров'я попередило, що неконтрольоване вживання йодиду калію, до якого можуть вдатися українці через побоювання аварії на Запорізькій АЕС, є небезпечним для здоров'я та життя.

Також МВС розгорнуло штаби для допомоги, а рятувальники проведуть навчання з ліквідації наслідків можливого теракту росіян на Запорізькій атомній електростанції.

Україна
Росія
ГУР
Запорізька область
Запорізька АЕС
Кирило Буданов
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