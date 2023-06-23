Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

"Російські війська не зможуть контролювати наслідки навмисного радіологічного інциденту на ЗАЕС, що могло б вплинути на їхні сили більше, ніж на українські сили на Каховському водосховищі, зважаючи на умови під час інциденту", - йдеться у повідомленні.

Навмисний радіаційний інцидент може також залишити багато територій на окупованому півдні України непридатними для проживання та управління, що ще більше погіршить здатність Росії зміцнити окупацію півдня України, вважають експерти.

"Знищення електростанції було б різким актом", - йдеться у звіті.

На думку аналітики, російські сили можуть сигналізувати про те, що вони готуються до диверсій на ЗАЕС, щоб відмовити українські сили від проведення контрнаступальних операцій у цьому районі. Адже Кремль регулярно використовує погрози ядерної ескалації та попереджає про загрози (переважно з боку Росії) безпеці ЗАЕС, намагаючись чинити тиск на Україну, щоб вона стримала свої військові дії та запобігла подальшій безпековій допомозі Заходу.

"Проте руйнування дамби у Новій Каховці також завдало шкоди російським силам, і можливі російські плани диверсії на ЗАЕС не можна виключати, і Україна та її партнери повинні бути готові до них", - наголошують в Інституті.

Загроза теракту й ситуація на ЗАЕС

Росіяни окупували Запорізьку АЕС наприкінці лютого 2022 року. Відтоді там постійно перебуває особовий склад і військова техніка, яку загарбники зберігають у машинних залах і час від часу виводять на позиції для обстрілу територій Нікопольського району Дніпропетровської області, розташованих по той бік Каховського водосховища.

На станції працює моніторингова місія МАГАТЕ, яка має стежити за тим, аби АЕС не використовували як військову базу, не атакували станцію та не вели вогонь з неї, а також не переривали зовнішні джерела електропостачання. Однак знеструмлення на АЕС відбуваються постійно. Ще з минулого року окупанти почали завозити на ЗАЕС вибухівку.

Про те, що росіяни розмістили в приміщенні турбінного відділення четвертого енергоблока окупованої Запорізької АЕС вибухівку, стало відомо в травні 2023 року. Також окупанти майже повністю знищили систему аварійної готовності й реагування на атомній станції.

22 червня гендиректор МАГАТЕ Гроссі після відвідин ЗАЕС сказав, що обстановка там є вкрай нестабільною.

Цього ж дня президент Володимир Зеленський заявив, що розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на тимчасово окупованій ЗАЕС, який спричинить викид радіації. Також він наголосив, що світ має достатню силу, щоб запобігти будь-яким радіаційним інцидентам і тим більше радіаційній катастрофі – треба тиснути і діяти.

Натомість речник президента РФ Дмитро Пєсков назвав заяву Зеленського брехнею.

Своєю чергою Міністерство закордонних справ України очікує чіткої оцінки МАГАТЕ щодо злочинних дій Росії та звернулось до міжнародної спільноти, зокрема до Групи Семи та Європейського Союзу, аби ті вжили термінових заходів задля недопущення ядерної катастрофи на Запорізькій АЕС.