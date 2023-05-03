Окупанти розмістили в приміщенні турбінного відділення енергоблоку ЗАЕС військову техніку та вибухівку
Росіяни розмістили в приміщенні турбінного відділення четвертого енергоблоку окупованої Запорізької АЕС військову техніку та вибухівку
Про це повідомила Державна інспекція ядерного регулювання України.
За даними ДІЯРУ, раніше окупанти розмістили вибухівку в машинних залах першого й другого енергоблоків. Також відомо про зберігання техніки, зброї та вибухівки в інших виробничих приміщеннях АЕС, зокрема у ремонтно-механічних майстернях і на дахах енергоблоків.
"Нові злочинні дії російських окупантів – черговий крок, який завдає значної шкоди ядерній і радіаційній безпеці ядерних установок, що є на промисловому майданчику Запорізької АЕС. Неадекватні рішення та дії російських військових наражають на небезпеку як персонал атомної станції, так і жителів прилеглих населених пунктів", - заявили в інспекції.
Там нагадали, що в разі аварії на ЗАЕС наслідки відчують не тільки в Україні й закликали міжнародну спільноту до консолідованої та рішучої відповіді на дії країни-агресора, застосування жорстких санкцій до підприємств атомної галузі РФ та афілійованих із ними осіб.
"Наголошуємо, що РФ має бути позбавлена усіх прав та привілеїв у МАГАТЕ та інших міжнародних інституціях у сфері використання ядерної енергії", - резюмували в ДІЯРУ.
- Раніше про те, що російські війська облаштували бойові позиції на дахах енергоблоків ЗАЕС, повідомляла британська розвідка.
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