Про це пише міноборони Великої Британії у твіттері.

Знімки свідчать, що до березня 2023 року російські війська створили бойові позиції з мішків з піском на дахах кількох з шести реакторних будівель Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС).

Зазначається, що Росія контролює ЗАЕС з березня 2022 року, однак це перша ознака того, що будівлі реакторів інтегровані в тактичне оборонне планування.

"Росія, вірогідно, побудувала ці позиції, оскільки вона все більше стурбована перспективами великого українського наступу. Цей крок з високою ймовірністю збільшує можливість пошкодження систем безпеки ЗАЕС, якщо бойові дії відбуватимуться навколо станції.

Однак, пряме катастрофічне пошкодження реакторів є малоймовірним у більшості ймовірних сценаріїв із застосуванням піхотного озброєння, оскільки конструкції є дуже добре укріпленими", - звітували аналітики.