Російські війська облаштували бойові позиції на дахах енергоблоків ЗАЕС, - британська розвідка
Аналітики звітували, що до березня 2023 року російські війська створили бойові позиції з мішків з піском на дахах кількох з шести реакторів ЗАЕС
Про це пише міноборони Великої Британії у твіттері.
Знімки свідчать, що до березня 2023 року російські війська створили бойові позиції з мішків з піском на дахах кількох з шести реакторних будівель Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС).
Зазначається, що Росія контролює ЗАЕС з березня 2022 року, однак це перша ознака того, що будівлі реакторів інтегровані в тактичне оборонне планування.
"Росія, вірогідно, побудувала ці позиції, оскільки вона все більше стурбована перспективами великого українського наступу. Цей крок з високою ймовірністю збільшує можливість пошкодження систем безпеки ЗАЕС, якщо бойові дії відбуватимуться навколо станції.
Однак, пряме катастрофічне пошкодження реакторів є малоймовірним у більшості ймовірних сценаріїв із застосуванням піхотного озброєння, оскільки конструкції є дуже добре укріпленими", - звітували аналітики.
- У 37-му річницю Чорнобильської трагедії прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що російська окупація ЗАЕС може викликати трагедію більшу, ніж аварія на ЧАЕС.
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