Про це він написав у телеграмі.

Він нагадав, що аварія на ЧАЕС одна з найбільших техногенних катастроф у світі, в наслідок якої постраждало майже 5 мільйон людей.

"Сьогодні варварські атаки Росії поблизу атомних об’єктів України, окупація Запорізької АЕС та перетворення її на військову базу ставлять світ під загрозу нової катастрофи, чиї масштаби можуть перевищити аварію на ЧАЕС", - пише Шмигаль.

Він наголосив, що кожна цивілізована країна має пам'ятати події та наслідки 26 квітня 1986 року, аби рішуче боротися з російським ядерним терором сьогодення.

"Першим кроком на цьому шляху має стати демілітаризація Запорізької атомної станції та санкції проти всієї атомної галузі РФ", - додав прем'єр.