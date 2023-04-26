"Світ під загрозою нової катастрофи": Шмигаль у річницю Чорнобильської трагедії прокоментував окупацію Росією ЗАЕС
У 37 річницю Чорнобильської трагедії прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що російська окупація ЗАЕС може викликати трагедію більшу, ніж аварія на ЧАЕС
Про це він написав у телеграмі.
Він нагадав, що аварія на ЧАЕС одна з найбільших техногенних катастроф у світі, в наслідок якої постраждало майже 5 мільйон людей.
"Сьогодні варварські атаки Росії поблизу атомних об’єктів України, окупація Запорізької АЕС та перетворення її на військову базу ставлять світ під загрозу нової катастрофи, чиї масштаби можуть перевищити аварію на ЧАЕС", - пише Шмигаль.
Він наголосив, що кожна цивілізована країна має пам'ятати події та наслідки 26 квітня 1986 року, аби рішуче боротися з російським ядерним терором сьогодення.
"Першим кроком на цьому шляху має стати демілітаризація Запорізької атомної станції та санкції проти всієї атомної галузі РФ", - додав прем'єр.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.52
Купівля 37.52Продаж 38.16
-
EUR
Купівля 41.01Продаж 41.95
- Актуальне
- Важливе