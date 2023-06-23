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МЗС України закликало G7 та ЄС вжити термінові заходи, щоб не допустити ядерну катастрофу на ЗАЕС

23 червня, 2023 п'ятниця
05:30
Війна з Росією ЗАЕС Запорізька атомна електростанція

Міністерство закордонних справ України очікує чіткої оцінки МАГАТЕ щодо злочинних дій Росії та звернулось до міжнародної спільноти, зокрема до Групи Семи та Європейського Союзу, аби ті вжили термінових заходів задля недопущення ядерної катастрофи на Запорізькій АЕС

Про це йдеться у заяві МЗС.

"Мінування та інші форми мілітаризації Запорізької АЕС з боку Росії становлять безпосередню загрозу ядерного інциденту на найбільшій в Європі атомній електростанції. За інформацією українських розвідувальних органів, Росія розглядає сценарій скоєння терористичного акту на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС. Такий теракт матиме глобальні наслідки", - йдеться у повідомленні. 

Окупувавши ЗАЕС, Росія грубо порушує міжнародне право та норми і стандарти ядерної безпеки, включно сім основоположних принципів МАГАТЕ щодо ядерної безпеки і захищеності, наголошують у відомстві. Тож там очікують чіткої оцінки генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі злочинних дій Росії.

"Рівень викликів і загроз, які сьогодні постають перед світовим режимом ядерної безпеки внаслідок війни РФ проти України, є надзвичайно високим та вимагає консолідації і посилення міжнародних зусиль з недопущення ядерної катастрофи. Росія як держава-терорист порушила всі ключові принципи міжнародного права з ядерної безпеки і переважну більшість своїх власних договірних зобов’язань, проте до цього часу не відчула справедливих наслідків за свої злочини", - відзначають у МЗС.

Також у міністерстві закликали міжнародну спільноту, зокрема Групу Семи та ЄС, вжити термінових заходів задля недопущення ядерної катастрофи на Запорізькій АЕС, зокрема запровадити посилені обмежувальні заходи щодо російської атомної галузі та військово-промислового комплексу РФ. 

Крім того, дипломати наполягають на необхідності визнати Росію державою-терористом та забезпечити невідворотність політичних, економічних і правових наслідків за всі скоєні нею злочини і протиправні дії.

Що відомо про ситуацію на ЗАЕС

Росіяни окупували Запорізьку АЕС наприкінці лютого 2022 року. Відтоді там постійно перебуває особовий склад і військова техніка, яку загарбники зберігають у машинних залах і час від часу виводять на позиції для обстрілу територій Нікопольського району Дніпропетровської області, розташованих по той бік Каховського водосховища.

На станції працює моніторингова місія МАГАТЕ, яка має стежити за тим, аби АЕС не використовували як військову базу, не атакували станцію та не вели вогонь з неї, а також не переривали зовнішні джерела електропостачання. Однак знеструмлення на АЕС відбуваються постійно. Ще з минулого року окупанти почали завозити на ЗАЕС вибухівку.

Про те, що росіяни розмістили в приміщенні турбінного відділення четвертого енергоблока окупованої Запорізької АЕС вибухівку, стало відомо в травні 2023 року. Також окупанти майже повністю знищили систему аварійної готовності й реагування на атомній станції.

22 червня гендиректор МАГАТЕ Гроссі після відвідин ЗАЕС сказав, що обстановка там є вкрай нестабільною.

Цього ж дня президент Володимир Зеленський заявив, що розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на тимчасово окупованій ЗАЕС, який спричинить викид радіації. Також він наголосив, що світ має достатню силу, щоб запобігти будь-яким радіаційним інцидентам і тим більше радіаційній катастрофі – треба тиснути і діяти.

Натомість речник президента РФ Дмитро Пєсков назвав заяву Зеленського брехнею.

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G7
ядерна безпека
Запорізька область
Запорізька АЕС
Енергодар
ядерна небезпека
воєнні злочини Росії
МАГАТЕ
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