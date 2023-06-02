Про це інформує Державна інспекція ядерного регулювання України з посиланням на заяву в.о. голови Олега Корікова.

Щодня ситуація на Запорізькій АЕС погіршується через дії російських окупантів, які завдають шкоди ядерній безпеці та захищеності станції.

Російські загарбники демонтували й викрали важливі елементи систем на станції, вивели з ладу частину комп'ютерної техніки, що вимагає значних зусиль та ресурсів для відновлення системи фізичного захисту.

"Окупанти майже повністю деградували системи аварійної готовності та реагування на ЗАЕС", - пише пресслужба.

За розпорядженням окупаційної адміністрації заблоковано передачу інформації з Автоматизованої системи контролю радіаційної обстановки (АСКРО) станції.

"Про цей випадок, який загрожує безпеці на ЗАЕС, український регулятор поінформував МАГАТЕ, однак не отримував повідомлень щодо можливих планованих заходів з боку Агентства для врегулювання цієї ситуації", - сказав Коріков.

Крім того, представники Росатому вербують некваліфікований персонал на ЗАЕС.

Водночас ворог продовжує тиск на персонал. Загарбники вдаються до залякувань та обшуків у приватних домівках, забороняють контакти з особами, що перебувають на підконтрольній українському уряду території, при спробі людей покинути окуповану територію - не випускають та погрожують конфіскацією майна.

Тимчасовий очільник зазначив, що Держатомрегулювання цінує зусилля генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі щодо забезпечення ядерної безпеки на ЗАЕС і сподівається на швидку імплементацію п’яти принципів щодо уникнення ядерної аварії.

Що відомо про тимчасову окупацію ЗАЕС

ЗАЕС була захоплена росіянами ще 4 березня 2022 року. Окупанти намагалися під'єднати її до енергосистеми РФ, але не змогли, проте змусили зупинити енергоблоки, щоби енергія не потрапляла на територію України. З того часу станція кілька разів опинялась відрізаною від ліній постачання живлення та переходила на дизель-генератори. На її території окупанти створили військову базу, а український персонал постійно перебуває під жорстким тиском.

В ніч на 22 травня 2023 року на Запорізькій АЕС внаслідок ворожого терористичного обстрілу відключилась остання високовольтна лінія передач. Згодом на станції відновили живлення.

Також відомо, що окупанти б'ють співробітників ЗАЕС, які намагаються оглянути енергоблоки. Дехто з людей – у лікарні у важкому стані.

26 травня у ГУР повідомили, що російські окупанти найближчим часом готують "ядерні провокації" на Запорізькій атомній електростанції.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі на засіданні Ради безпеки ООН 30 травня представив оновлений план забезпечення безпеки ЗАЕС. Оголошений ним план складається з п’яти принципів: