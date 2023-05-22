На ЗАЕС черговий блекаут: відключилась остання високовольтна лінія передачі Дніпровська 750кВ
На Запорізькій АЕС внаслідок ворожого терористичного обстрілу в ніч на 22 травня відключилась остання високовольтна лінія передач Дніпровська 750кВ
Про це повідомили в telegram-каналі НАЕК "Енергоатом".
"Внаслідок безглуздого терористичного обстрілу рашистами в ніч на 22 травня, о 5:26 відключилась остання високовольтна лінія передач Дніпровська 750кВ, з якої для власних потреб живилась тимчасово окупована Запорізька АЕС. Вже всьоме з початку окупації рашистськими терористами української станції (4 березня 2022 року), ЗАЕС переходить в режим блекауту", - йдеться у дописі.
Також зазначається, що після втрати зовнішнього живлення, яке життєво необхідне для забезпечення роботи помп охолодження ядерного матеріалу енергоблоків, в автоматичному режимі ввімкнулись всі дизель-генератори АЕС. У пості наголошується, що запасу палива вистачить на десять діб.
У випадку неможливості поновлення зовнішнього живлення станції протягом цього часу може статись аварія з радіаційними наслідками для всього світу.
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"Подальша окупація ЗАЕС Росією, панування на ній нелегітимного непідготовленого рашистського керівництва, яке не несе ніякої відповідальності за ядерну і радіаційну безпеку об‘єкта, постійно погіршує умови підтримання станції на межі ядерної та радіаційної аварії. Ядерний тероризм Росії має негайно зупинитись, а загарбники мають покинути територію станції й міста-супутника Енергодару", - зазначається у пості.
Додається також, що ЗАЕС негайно має повернутись під повний контроль законного оператора – Енергоатому, з подальшим приведенням станції до нормального режиму експлуатації з поновленням ядерної й радіаційної безпеки об‘єкта.
Наразі терміново необхідні дії усієї міжнародної спільноти задля виведення рашистських терористичних угрупувань з території Запорізької АЕС, передачі її під повний контроль компетентного легітимного оператора – українського Енергоатому, та відновлення умов збереження ядерної, радіаційної й фізичної безпеки ядерного об‘єкта.
- Раніше стало відомо, що росіяни розмістили в приміщенні турбінного відділення четвертого енергоблоку окупованої Запорізької АЕС вибухівку.
- В Енергоатомі оцінили ризики для ЗАЕС у разі контрнаступу ЗСУ на Запоріжжі.
- Раніше президент Енергоатом Петро Котін заявив, що на ЗАЕС шість разів відбувався перший етап аварії на Фукусімі.
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