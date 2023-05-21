Росія має передати ЗАЕС під контроль України та МАГАТЕ, - Зеленський

Про це він сказав на пресконференції під час саміту Великої сімки, передає Еспресо.TV.

"Росія розтоптала все цивілізоване. Понад рік вона продовжує окупацію нашої найбільшої в Європі АЕС. Росія - одна така у світі держава-терорист, яка стріляла з танків по будівлі АЕС. Ніхто більше не робив АЕС полігоном для зберігання зброї та снарядів. Росія прикривається АЕС, щоб обстрілювати наші міста з реактивної артилерії", - зазначив президент.

Він наголосив, що Росія повинна відмовитися від радіаційного і ядерного шантажу світу.