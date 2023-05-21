Росія має передати ЗАЕС під контроль України та МАГАТЕ, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що РФ повинна передати окуповану Запорізьку атомну електростанцію під повний контроль України та МАГАТЕ
Про це він сказав на пресконференції під час саміту Великої сімки, передає Еспресо.TV.
"Росія розтоптала все цивілізоване. Понад рік вона продовжує окупацію нашої найбільшої в Європі АЕС. Росія - одна така у світі держава-терорист, яка стріляла з танків по будівлі АЕС. Ніхто більше не робив АЕС полігоном для зберігання зброї та снарядів. Росія прикривається АЕС, щоб обстрілювати наші міста з реактивної артилерії", - зазначив президент.
Він наголосив, що Росія повинна відмовитися від радіаційного і ядерного шантажу світу.
- Раніше президент Енергоатом Петро Котін заявив, що на ЗАЕС шість разів відбувався перший етап аварії на Фукусімі.
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