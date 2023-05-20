Про це розповів в інтерв'ю Голосу Америки президент української державної атомної компанії "Енергоатом", оператора Запорізької АЕС Петро Котін.

“Персонал просто в постійній надії, що це (деокупація - ред.) нарешті станеться, і просто чекає та просить допомоги”, - розповів він.

За словами Котіна, “рівень божевілля у цих окупантів різний”. Він заявив, що побоюється їх намірів і планів, оскільки на станції багато ядерного матеріалу – шість атомних енергоблоків, шість реакторів, заповнених паливом, ядерне паливо, шість заповнених басейнів відпрацьованого палива - при їхньому пошкодженні можливий викид радіації.

"Залежно від масштабів пошкодження, може йтися про локальне забруднення або навпаки про “масштаб Чорнобиля або розмір Фукусіми”. А далі вже залежатиме лише від погодних умов і напрямку вітру, який розноситиме забруднення", – вважає Котін.

За його словами, українські ядерники очікували “набагато більшого” від міжнародного агентства з атомної енергії.

“Їхня участь була корисною. Крім того, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі також дуже допоміг у вирішенні деяких проблем, які виникали на станції. Наприклад, звільнення в.о. гендиректора заводу. Його звільнили за три дні, і я не впевнений, чи був би він зараз живий, якби не Гроссі. Також на Запорізькій атомній електростанції зараз постійно присутні спостерігачі”, - сказав Котін.

Він також підтримав ідею Ґроссі про вільну від військових територію навколо ЗАЕС

На МАГАТЕ Котін покладає надії щодо звільнення заручникі” у Енергодарі і протидії небезпеці від росіян із потенційного катастрофічного забруднення Європи.

Крім того, він сподівається на “справжній персонал Росатому”: “Вони, звичайно, підтримують російські війська, але деякі з них є професіоналами-ядерниками, і вони розуміють ризики”.

Котін розповів, що з часу окупації на ЗАЕС було шість відключень, а це дуже небезпечно для станції.

”Це ніби перший етап події, яка сталася на Фукусімі. Тоді під час землетрусу японська станція втратила зовнішнє живлення. А через 30 хвилин прийшло цунамі і всі дизельні генератори, які підтримували живлення, затонули й перестали працювати. У Запоріжжі ми проходили цей перший етап шість разів”, - порівняв він.