Про це повідомив президент Енергоатом Петро Котін в ефірі телемарафону, пише Укрінформ.

"Ми готуємось зараз на (підконтрольній, - ред.) території України. У нас перебуває персонал, який виїхав з Енергодара. Він працює на наших інших відокремлених підрозділах, в тому числі на атомних станціях, але ми підтримуємо його готовність виїхати на Запорізьку АЕС за першим викликом", - сказав Котін.

За його словами, Енергоатом також готує вахти на атомних станціях, повні зміни персоналу, які потрібні будуть у випадку нестачі персоналу на Запорізькій АЕС після деокупації.

Котін нагадав, що є ознаки підготовки окупантів до "евакуації". Зокрема, проводилося спеціальне тренування персоналу Росатома і військових для швидкого виїзду зі станції.