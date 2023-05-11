Є ознаки підготовки втечі окупантів з ЗАЕС: наш персонал готовий зайти туди за першим викликом, - Енергоатом
НАЕК "Енергоатом" проводить підготовку персоналу, який повинен зайти на Запорізьку АЕС одразу після деокупації і почати працювати
Про це повідомив президент Енергоатом Петро Котін в ефірі телемарафону, пише Укрінформ.
"Ми готуємось зараз на (підконтрольній, - ред.) території України. У нас перебуває персонал, який виїхав з Енергодара. Він працює на наших інших відокремлених підрозділах, в тому числі на атомних станціях, але ми підтримуємо його готовність виїхати на Запорізьку АЕС за першим викликом", - сказав Котін.
За його словами, Енергоатом також готує вахти на атомних станціях, повні зміни персоналу, які потрібні будуть у випадку нестачі персоналу на Запорізькій АЕС після деокупації.
Котін нагадав, що є ознаки підготовки окупантів до "евакуації". Зокрема, проводилося спеціальне тренування персоналу Росатома і військових для швидкого виїзду зі станції.
- Нагадаємо, загарбники ведуть підготовку до "евакуації" з Енергодара близько 2,7 тис. працівників Запорізької АЕС і їхніх сімей.
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