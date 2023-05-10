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Окупанти "евакуюють" сім'ї працівників ЗАЕС до Ростовської області РФ, - Генштаб

10 травня, 2023 середа
07:22
Війна з Росією ЗАЕС

Загарбники організували так звану евакуацію з тимчасово окупованого Енергодара для сімей працівників Запорізької АЕС, самим робітникам електростанції виїзд заборонено

Про це у ранковому зведенні 10 травня звітує Генштаб ЗСУ. 

"В Енергодарі російські окупанти організували так звану евакуацію для членів сімей працівників Запорізької АЕС. При чому, співробітникам електростанції виїзд з міста заборонено", - йдеться у повідомленні.

Окупаційна влада анонсувала евакуацію людей до Бердянська і Кирилівки на бази відпочинку та готелі. Однак, тих, хто погодився, вивезли до Ростовської області та розмістили у наметових містечках.

Крім того, дещо інша ситуація склалась у Великій Білозерці. Минулого тижня більшість колаборантів залишили населений пункт на власних транспортних засобах у напрямку Криму.

Росія завдала 23 ракетних та 43 авіаційних ударів по Україні минулої доби

9 травня противник завдав 23 ракетних та 43 авіаційних ударів, здійснив 97 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. 

Для ракетних ударів ворог використав ракети різних типів, більшу їх частину ЗСУ знищили, проте є і влучання. Зокрема, 5 ракет С-300 по містах Куп'янськ, Слов’янськ, Краматорськ і Костянтинівка.

Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, адже ворог продовжує тактику терору.

Ворог здійснив 46 атак на 4 напрямках

Росія зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - здійснила 46 атак. 

Найзапекліші бої тривають за міста Бахмут та Мар’їнка.

Ситуація по напрямках

На Волинському та Поліському напрямках без особливих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник з артилерії обстріляв населені пункти Гасичівка, Залізний Міст, Мурав'ї Чернігівської області; Товстодубове, Бачівськ, Старі Вирки, Іскрисківщина, Волфине, Юнаківка, Могриця, Попівка і Славгород Сумської області, а також Гоптівка, Варварівка, Бугруватка, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Тихе, Мала Вовча, Бударки, Землянки, Вільхуватка, Дворічанське та Хатнє на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог намагався покращити тактичне положення, вів наступальні дії поблизу населених пунктів Масютівка та Стельмахівка, успіху не мав. 

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Кам'янка, Колодязне, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Кіндрашівка, Лиман Перший, Табаївка, Харківської області та Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку армія РФ вела безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки. 

Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Білогорівка і Веселе Луганської області та Ямполівка і Спірне - Донецької.

На Бахмутському напрямку противник продовжує вести наступ. Протягом минулої доби вів безуспішні наступальні дії у місті Бахмут, а також у напрямку населених пунктів Іванівське та Ступочки. 

Від ворожих обстрілів постраждали Оріхово-Василівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку російське військо наступальних дій не проводило. Завдало авіаудару в районі Авдіївки. Здійснило обстріли населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Первомайське, Нетайлове та Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка.

Водночас ворожих обстрілів зазнала, зокрема, Георгіївка Донецької області.

На Шахтарському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційного удару в районі Великої Новосілки. Здійснив обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Водяне, Вугледар, Пречистівка та Велика Новосілка.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. 

Завдав авіаударів по Оріхову, Кізомису та Станіславу. 

Обстріляв населені пункти Времівка та Новопіль Донецької області; Ольгівське, Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Оріхів, Новоданилівка, Новоандріївка, Степове, Кам’янське і Плавні на Запоріжжі та Антонівка, Молодіжне і Зеленівка Херсонської області.

ЗСУ уразили пункт управління й 2 артилерійських підрозділи окупантів на вогневій позиції

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 2 ударів по зенітно-ракетних комплексах.

А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 4 райони зосередження живої сили, 2 артилерійських підрозділи на вогневій позиції та станцію радіоелектронної боротьби противника.

Також українські захисники збили 6 ворожих БПЛА різних типів, 3 із них - типу "Шахед".

  • Раніше повідомлялося, що 8 травня російські окупанти розпочали вивезення з міста Кам’янка-Дніпровська Запорізької області дітей дошкільного та шкільного віку разом з батьками, а також освітян та інших працівників бюджетної сфери. Водночас усіх медичних працівників місцевої лікарні викликали на роботу.
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