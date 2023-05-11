Про це він сказав CNN.

За словами Котіна, ЗСУ робитимуть усе, аби не пошкодити ядерний об'єкт.

"Не потрібно [застосовувати силу]. Потрібно просто перервати сполучення між Запорізькою АЕС і Кримом. Що потрібно зробити, так це просто відновити контроль над Мелітополем, а потім у вас буде цей зв’язок між росіянами [на АЕС] і ланцюгом постачання", - сказав він.

На думку Котіна, окупантам нічого не залишиться, як відступити.

"Вони будуть оточені українськими силами, і єдина дорога на вихід до Криму буде захоплена нами. Це означає, що у них буде лише два варіанти: або здатися, або просто піти звідти", - підкреслив голова Енергоатома.

Він переконаний, що небезпека для ЗАЕС є вкрай низькою.

"Вони (росіяни, – ред.) божевільні, але недостатньо божевільні. У них ще є атомники з Росатома, які є операторами атомних електростанцій, і технічно ці люди розуміють ризики", - сказав Котін.