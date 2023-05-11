"Росіяни божевільні, але не настільки": в Енергоатомі оцінили ризики для ЗАЕС у разі контрнаступу ЗСУ на Запоріжжі
Голова НАЕК "Енергоатом" Петро Котін уважає росіян божевільними, але не настільки, аби спричинити катастрофу на ЗАЕС у разі контрнаступу ЗСУ в Запорізькій області
Про це він сказав CNN.
За словами Котіна, ЗСУ робитимуть усе, аби не пошкодити ядерний об'єкт.
"Не потрібно [застосовувати силу]. Потрібно просто перервати сполучення між Запорізькою АЕС і Кримом. Що потрібно зробити, так це просто відновити контроль над Мелітополем, а потім у вас буде цей зв’язок між росіянами [на АЕС] і ланцюгом постачання", - сказав він.
На думку Котіна, окупантам нічого не залишиться, як відступити.
"Вони будуть оточені українськими силами, і єдина дорога на вихід до Криму буде захоплена нами. Це означає, що у них буде лише два варіанти: або здатися, або просто піти звідти", - підкреслив голова Енергоатома.
Він переконаний, що небезпека для ЗАЕС є вкрай низькою.
"Вони (росіяни, – ред.) божевільні, але недостатньо божевільні. У них ще є атомники з Росатома, які є операторами атомних електростанцій, і технічно ці люди розуміють ризики", - сказав Котін.
- За даними Генштабу, окупанти вже вивозять сім'ї працівників ЗАЕС до Ростовської області РФ.
- Раніше стало відомо, що росіяни розмістили в приміщенні турбінного відділення четвертого енергоблоку окупованої Запорізької АЕС вибухівку.
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