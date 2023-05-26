Росіяни готують на найближчий час ядерні провокації на ЗАЕС, - розвідка
Російські окупанти найближчим часом готують "ядерні провокації" на Запорізькій атомній електростанції
Про це 26 травня повідомив представник ГУР МО Андрій Юсов.
Зазначається, що мета російських військ - ускладнити українським силам безпеки і оборони звільнення окупованих територій.
"Мета - ускладнити звільнення окупованих територій нашим силам безпеки та оборони. Планують апелювати до міжнародних структур для прикриття своїх примітивних гестапівстких ІПСО, нічого в них не вийде. Енергодар Наш!" - йдеться у повідомлені.
- Російські військові протягом останніх тижнів зміцнювали оборонні позиції на окупованій Запорізькій атомній електростанції в очікуванні контрнаступу ЗСУ.
- 19 травня війська РФ завдали ударів з артилерії по місцевості біля Енергодару, де проживає більшість працівників ЗАЕС.
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