Про це 26 травня повідомив представник ГУР МО Андрій Юсов.

Зазначається, що мета російських військ - ускладнити українським силам безпеки і оборони звільнення окупованих територій.

"Мета - ускладнити звільнення окупованих територій нашим силам безпеки та оборони. Планують апелювати до міжнародних структур для прикриття своїх примітивних гестапівстких ІПСО, нічого в них не вийде. Енергодар Наш!" - йдеться у повідомлені.