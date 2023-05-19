Росіяни обстріляли місцевість поблизу ЗАЕС, - МАГАТЕ
Зранку 19 травня війська РФ завдали ударів з артилерії по місцевості біля Енергодару, де проживає більшість працівників ЗАЕС
Про це ідеться у заяві МАГАТЕ.
Експертна група МАГАТЕ, що присутня на ЗАЕС повідомила, що сама станція не постраждала, але близькість обстрілів вкотре підкреслила постійну загрозу ядерній безпеці в той час, як посилилися обговорення щодо майбутніх військових операцій у регіоні.
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі підтвердив свою рішучість забезпечити захист ЗАЕС і сказав, що веде інтенсивні переговори з усіма залученими сторонами для досягнення цієї мети.
"Дуже просто: не стріляти по заводу і не використовувати завод як військову базу. У всіх інтересах має бути узгодження низки принципів захисту заводу під час конфлікту", - сказав він.
У заяві зазначено, що кількість персоналу заводу значно скоротилася з початку повномасштабної війни, коли персонал підприємства та їхні родини стикалися з надзвичайно важкими та стресовими умовами після окупації.
- Російські військові протягом останніх тижнів зміцнювали оборонні позиції на окупованій Запорізькій атомній електростанції в очікуванні контрнаступу ЗСУ.
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