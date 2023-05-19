Росіяни обстріляли місцевість поблизу ЗАЕС, - МАГАТЕ

Про це ідеться у заяві МАГАТЕ.

Експертна група МАГАТЕ, що присутня на ЗАЕС повідомила, що сама станція не постраждала, але близькість обстрілів вкотре підкреслила постійну загрозу ядерній безпеці в той час, як посилилися обговорення щодо майбутніх військових операцій у регіоні.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі підтвердив свою рішучість забезпечити захист ЗАЕС і сказав, що веде інтенсивні переговори з усіма залученими сторонами для досягнення цієї мети.

"Дуже просто: не стріляти по заводу і не використовувати завод як військову базу. У всіх інтересах має бути узгодження низки принципів захисту заводу під час конфлікту", - сказав він.

У заяві зазначено, що кількість персоналу заводу значно скоротилася з початку повномасштабної війни, коли персонал підприємства та їхні родини стикалися з надзвичайно важкими та стресовими умовами після окупації.