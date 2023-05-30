Гроссі представив в Радбезі ООН план захисту окупованої РФ Запорізької АЕС
Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі на засіданні Ради безпеки ООН у вівторок, 30 травня, представив оновлений план забезпечення безпеки ЗАЕС
Про це повідомляє "Європейська правда".
Як оголосив гендиректор МАГАТЕ, план є набором принципів, які він узгоджував під час численних зустрічей із керівництвом України та Росії після свого візиту на ЗАЕС у вересні 2022 року.
"В результаті цих інтенсивних консультацій я визначив такі конкретні принципи, які допоможуть забезпечити ядерну та фізичну ядерну безпеку на ЗАЕС, щоб запобігти ядерній аварії та забезпечити недоторканність станції. Я вважаю ці зобов'язання важливими для уникнення небезпеки катастрофічного інциденту", – підкреслив Гроссі.
Оголошений ним план складається з п’яти принципів:
- Не можна здійснювати жодних атак з боку ЗАЕС або щодо неї, зокрема спрямованих на сховище відпрацьованого ядерного палива реакторів, іншу критичну інфраструктуру або персонал.
- ЗАЕС не повинна використовуватися як сховище або база для зберігання важкого озброєння, наприклад реактивних систем залпового вогню, артилерійських систем і боєприпасів, а також танків або військовослужбовців.
- Не можна піддавати ризику електропостачання ЗАЕС.
- Усі споруди, системи й компоненти, необхідні для безпечної і надійної роботи ЗАЕС, повинні бути захищені від нападів або актів саботажу.
- Не слід вживати жодних заходів, що підривають ці принципи.
Стежити за дотриманням цих принципів мають експерти МАГАТЕ, які працюють безпосередньо на ЗАЕС, після чого вони доповідатимуть керівнику організації, а він уже публічно повідомить про будь-яке порушення згаданих принципів.
"Я урочисто прошу обидві сторони (Україну та Росію – ред.) дотримуватися цих принципів", – наголосив Гроссі.
Цей план менш амбітний, ніж початкові зусилля Гроссі зі створення повноцінної захисної зони навколо станції, але експерти з ядерної енергетики вважають, що він все ж може поліпшити нестабільну ситуацію.
Запорізька АЕС окупована російськими військами, а через постійні російські обстріли, в яких Москва звинувачувала Україну, не раз відмикалась від української енергомережі. Фізично ЗАЕС обслуговує український персонал в окупації, та управляє нею "Росатом".
- Нагадаємо, ЗАЕС була захоплена росіянами ще 4 березня. Окупанти намагалися під'єднати її до енергосистеми РФ, але не змогли, проте змусили зупинити енергоблоки, щоби енергія не потрапляла на територію України. З того часу станція кілька разів опинялась відрізаною від ліній постачання живлення та переходила на дизель-генератори. На її території окупанти створили військову базу, а український персонал постійно перебуває під жорстким тиском.
- В ніч на 22 травня на Запорізькій АЕС внаслідок ворожого терористичного обстрілу відключилась остання високовольтна лінія передач. Згодом на станції відновили живлення.
- Окупанти б'ють співробітників ЗАЕС, які намагаються оглянути енергоблоки. Дехто з людей – у лікарні у важкому стані.
- 26 травня у ГУР повідомили, що російські окупанти найближчим часом готують "ядерні провокації" на Запорізькій атомній електростанції.
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