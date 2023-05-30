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Гроссі представив в Радбезі ООН план захисту окупованої РФ Запорізької АЕС

30 травня, 2023 вiвторок
23:43
Війна з Росією Окупанти на ЗАЕС

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі на засіданні Ради безпеки ООН у вівторок, 30 травня, представив оновлений план забезпечення безпеки ЗАЕС

Про це повідомляє "Європейська правда".

Як оголосив гендиректор МАГАТЕ, план є набором принципів, які він узгоджував під час численних зустрічей із керівництвом України та Росії після свого візиту на ЗАЕС у вересні 2022 року.

"В результаті цих інтенсивних консультацій я визначив такі конкретні принципи, які допоможуть забезпечити ядерну та фізичну ядерну безпеку на ЗАЕС, щоб запобігти ядерній аварії та забезпечити недоторканність станції. Я вважаю ці зобов'язання важливими для уникнення небезпеки катастрофічного інциденту", – підкреслив Гроссі.

Оголошений ним план складається з п’яти принципів:

  1. Не можна здійснювати жодних атак з боку ЗАЕС або щодо неї, зокрема спрямованих на сховище відпрацьованого ядерного палива реакторів, іншу критичну інфраструктуру або персонал.
  2. ЗАЕС не повинна використовуватися як сховище або база для зберігання важкого озброєння, наприклад реактивних систем залпового вогню, артилерійських систем і боєприпасів, а також танків або військовослужбовців.
  3. Не можна піддавати ризику електропостачання ЗАЕС.
  4. Усі споруди, системи й компоненти, необхідні для безпечної і надійної роботи ЗАЕС, повинні бути захищені від нападів або актів саботажу.
  5. Не слід вживати жодних заходів, що підривають ці принципи.

Стежити за дотриманням цих принципів мають експерти МАГАТЕ, які працюють безпосередньо на ЗАЕС, після чого вони доповідатимуть керівнику організації, а він уже публічно повідомить про будь-яке порушення згаданих принципів.

"Я урочисто прошу обидві сторони (Україну та Росію – ред.) дотримуватися цих принципів", – наголосив Гроссі.

Цей план менш амбітний, ніж початкові зусилля Гроссі зі створення повноцінної захисної зони навколо станції, але експерти з ядерної енергетики вважають, що він все ж може поліпшити нестабільну ситуацію.

Запорізька АЕС окупована російськими військами, а через постійні російські обстріли, в яких Москва звинувачувала Україну, не раз відмикалась від української енергомережі. Фізично ЗАЕС обслуговує український персонал в окупації, та управляє нею "Росатом".

  • Нагадаємо, ЗАЕС була захоплена росіянами ще 4 березня. Окупанти намагалися під'єднати її до енергосистеми РФ, але не змогли, проте змусили зупинити енергоблоки, щоби енергія не потрапляла на територію України. З того часу станція кілька разів опинялась відрізаною від ліній постачання живлення та переходила на дизель-генератори. На її території окупанти створили військову базу, а український персонал постійно перебуває під жорстким тиском.
  • В ніч на 22 травня на Запорізькій АЕС внаслідок ворожого терористичного обстрілу відключилась остання високовольтна лінія передач. Згодом на станції відновили живлення.
  • Окупанти б'ють співробітників ЗАЕС, які намагаються оглянути енергоблоки. Дехто з людей – у лікарні у важкому стані.
  • 26 травня у ГУР повідомили, що російські окупанти найближчим часом готують "ядерні провокації" на Запорізькій атомній електростанції.
ООН
ядерна безпека
Запорізька АЕС
МАГАТЕ
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