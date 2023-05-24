Окупанти б'ють співробітників ЗАЕС, які намагаються оглянути енергоблоки. Дехто з людей – у лікарні у важкому стані
Росіяни б'ють співробітників тимчасово окупованої Запорізької АЕС, які намагаються оглянути енергоблоки. Їх використовують як військову та логістичну базу
Про це йдеться в повідомленні Головного управління розвідки.
"Попри численні заклики з боку МАГАТЕ та світових лідерів окупанти не зменшують свою присутність на Запорізькій атомній електростанції. Наразі територію енергоблоків №1, 2, 4 фактично використовують як логістичну та військову базу", - повідомили в ГУР.
Там зазначили, що на майданчиках довкола енергоблоків постійно перебуває особовий склад окупантів. Їхня кількість постійно змінюється, а ротація в основному відбувається під час командантської години.
"Біля кожного енергоблока протягом одного дня може перебувати від 5 до 20 одиниць техніки. Всі вантажівки щільно затентовані", - розповіли в розвідці.
Імовірно, в тих вантажівках – вибухівка.
"Співробітників чергових змін, які мають проводити огляд енергоблоків щонайменше 1-2 рази на тиждень, не допускають на контрольовану територію. Тих, хто намагався провести контрольні обходи, піддавали побиттям і катуванням. Декілька з них перебувають у госпіталі у важкому стані", - повідомили в ГУР.
- Раніше повідомлялося, що окупантів на ЗАЕС більше, ніж персоналу станції.
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