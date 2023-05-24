Про це йдеться в повідомленні Головного управління розвідки.

"Попри численні заклики з боку МАГАТЕ та світових лідерів окупанти не зменшують свою присутність на Запорізькій атомній електростанції. Наразі територію енергоблоків №1, 2, 4 фактично використовують як логістичну та військову базу", - повідомили в ГУР.



Там зазначили, що на майданчиках довкола енергоблоків постійно перебуває особовий склад окупантів. Їхня кількість постійно змінюється, а ротація в основному відбувається під час командантської години.

"Біля кожного енергоблока протягом одного дня може перебувати від 5 до 20 одиниць техніки. Всі вантажівки щільно затентовані", - розповіли в розвідці.

Імовірно, в тих вантажівках – вибухівка.



"Співробітників чергових змін, які мають проводити огляд енергоблоків щонайменше 1-2 рази на тиждень, не допускають на контрольовану територію. Тих, хто намагався провести контрольні обходи, піддавали побиттям і катуванням. Декілька з них перебувають у госпіталі у важкому стані", - повідомили в ГУР.