Про це повідомляє Центр нацспротиву.

"Станом на зараз російських військових на ЗАЕС вже більше, ніж персоналу, що працює на станції. Таким чином окупанти нагнітають ситуацію, щоб і далі проводити ядерний шантаж", - ідеться в повідомленні.

У ЦНС нагадали, що загарбники готують попередній план евакуації працівників Росатома на захопленій Запорізькій атомній електростанції.

"Колаборантів і звезених росіянами працівників Росатома попередили, що незабаром може початись примусова евакуація, тому вони мають надати список родичів і бути готовими виїхати за першим сигналом", - зазначили у Спротиві.