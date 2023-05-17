РФ нарощує військову присутність на ЗАЕС: окупантів уже більше, ніж персоналу станції
Країна-агресорка нарощує військову присутність на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС. Нині російських військових уже більше, ніж персоналу станції
Про це повідомляє Центр нацспротиву.
"Станом на зараз російських військових на ЗАЕС вже більше, ніж персоналу, що працює на станції. Таким чином окупанти нагнітають ситуацію, щоб і далі проводити ядерний шантаж", - ідеться в повідомленні.
У ЦНС нагадали, що загарбники готують попередній план евакуації працівників Росатома на захопленій Запорізькій атомній електростанції.
"Колаборантів і звезених росіянами працівників Росатома попередили, що незабаром може початись примусова евакуація, тому вони мають надати список родичів і бути готовими виїхати за першим сигналом", - зазначили у Спротиві.
- Раніше повідомлялося, що окупанти викрадають працівників ЗАЕС для "профілактичних бесід" у катівнях.
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