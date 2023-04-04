В Енергодарі окупанти викрадають співробітників ЗАЕС для "профілактичних бесід" у катівнях, – ЦНС
У тимчасово окупованому Енергодарі росіяни викрадають співробітників Запорізької АЕС для "профілактичних бесід" у катівнях, аби змусити їх співпрацювати
Про це повідомляє Центр нацспротиву.
Також окупанти змушують працівників ЗАЕС оформлювати паспорти РФ.
"Ворог створив "кишенькову" професійну спілку, до якої примусово мають приєднатись усі працівники станції, а для вступу необхідно отримати паспорт ворога. Всіх незгодних вивозять і катують", - розповіли в ЦНС.
Там зазначили, що особливу увагу загарбники приділяють тим, хто не уклав договір із Росатомом. При цьому окупанти не можуть звільнити всіх працівників станції через брак висококваліфікованих спеціалістів, які могли би зайняти їхні місця.
- Під час останнього візиту на ЗАЕС гендиректор МАГАТЕ Гроссі сказав, що станцію захистити неможливо.
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